Amazon legt eine der größten Fantasy-Geschichten als Serie neu auf – sie wurde vor 110 Jahren erstmals verfilmt

Der Zauberer von Oz gehört zu den bekanntesten Fantasy-Geschichten und wurde schon etliche Male verfilmt. Nun versucht sich auch Amazon an einer Adaption – mit einer neuen Serie.

Fantasy-Fans warten bereits gespannt auf den 20. November 2025. An diesem Tag startet nämlich Wicked: Teil 2, die Fortsetzung des pompös-emotionalen Musicals Wicked, in den Kinos. Wer selbst danach immer noch nicht genug von der magischen Welt Oz hat, darf sich freuen, denn für Nachschub wird schon gesorgt.

Wie Deadline exklusiv berichtet, befindet sich aktuell eine weitere Zauberer von Oz-Adaption in der Entwicklung: Die Dorothy betitelte Serie wurde von Gina Matthews (30 über Nacht) für Amazon Prime Video kreiert und soll sich vor allem an junge Erwachsene richten.

Amazon-Serie Dorothy: Zwei Musik-Stars produzieren die Fantasy-Adaption

Einen besonderen Twist hat die Oz-Neuauflage bereits parat: So soll Dorothy in der Gegenwart spielen und den gelben Ziegelsteinweg als Metapher für die Herausforderungen nutzen, mit denen junge Erwachsene heutzutage konfrontiert werden.

Die Musik wird darin ebenfalls eine übergeordnete Rolle spielen. Passend dazu finden sich auch zwei absolute Topstars der Branche im Produktionsteam: Poprock-Ikone Gwen Stefani und Country-Sänger Blake Shelton. Das musikalische Know-how des seit 2021 verheirateten Ehepaars wird im Entstehungsprozess der Serie sicherlich gefragt sein.

Schöpferin Matthews äußerte sich zu dem Projekt euphorisch:

Seit meiner Kindheit bin ich ein großer Fan der 'Zauberer von Oz'-Bücher. Die Geschichte erinnert uns an die Eigenschaften, die wir brauchen, um schwierige Zeiten zu überstehen, und Dorothy ist ein Symbol für Stärke, das uns zeigt, dass wir mit ein wenig Freundlichkeit – und viel Durchhaltevermögen – nicht nur Großes erreichen, sondern auch die Menschen um uns herum aufrichten können. Ich freue mich darauf, diese Botschaft der Welt zu vermitteln, jetzt mehr denn je.

Der Zauberer von Oz ist ein häufig verfilmter Fantasy-Klassiker

Die literarische Vorlage Der Zauberer von Oz stammt bereits aus dem Jahr 1900 und wurde von L. Frank Baum geschrieben. Seitdem wurde die Fantasy-Geschichte unzählige Male für Kino, Fernsehen und Theaterbühne adaptiert. Die bekannteste Verfilmung ist zweifellos das zweifach oscarprämierte Musical Der Zauberer von Oz aus dem Jahr 1939 mit Hollywood-Legende Judy Garland als Dorothy in der Hauptrolle.

Die erste Langfilm-Adaption reicht jedoch sogar noch weiter zurück: Der Stummfilm The Patchwork Girl of Oz stammt aus dem Jahr 1914, ist heute aber nicht mehr vollständig erhalten.

Auch interessant: Dorothy soll in Wicked 2 viel mehr Sinn als im Musical bekommen

Weitere populäre Interpretationen sind beispielsweise The Wiz (1978) mit Michael Jackson als Vogelscheuche, die Muppet-Variante von 2005 und Sam Raimis Die fantastische Welt von Oz aus dem Jahr 2013.

Wann Amazons Dorothy-Serie erscheint, steht bislang noch nicht fest, da sich das Projekt noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Vor 2027 brauchen wir also voraussichtlich nicht mit ihr zu rechnen.