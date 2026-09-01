Reacher hat ein Vorbild, das über 40 Jahre alt ist: Kennt ihr die Actionkrimi-Serie?

Alan Richtsons Reacher hat ein Vorbild aus den 80ern, das seinen Erfinder mit einem bestimmten Charakterzug zu der heute so populären Figur bei Amazon Prime inspirierte.

Aktuell läuft die 4. Staffel von Amazons Action-Hit Reacher wöchentlich auf Amazon Prime. Alan Ritchson ist mit seinem brillanten Ex-Militärpolizisten Jack Reacher mittlerweile zu einer Serienikone aufgestiegen. Doch kennt ihr auch das Vorbild, das seine Figur beeinflusste?

Vor Alan Ritchsons Reacher kam in den 80ern die Serie Spenser

Amazons Reacher basiert auf den Romanen des britischen Autors Lee Child. Alles begann 1997 mit dem Buch Größenwahn* (Killing Floor). Seitdem sind 24 Bände erschienen. Inspiration fand der Reacher-Erfinder zu seinem Helden aber auch durch andere Schriftsteller und deren Figuren, wie er dem January Magazine in einem Interview im Jahr 2003 verriet:

Was die Handlung angeht, hat mich wohl vor allem die Travis-McGee-Buchreihe [von US-Autor John D. MacDonald] in die richtige Richtung gelenkt, dazu ein wenig Spenser [von Autor Robert B. Parker], gewürzt mit einer Prise [des schottischen Schriftstellers] Alistair MacLean. [...] Ich würde John D. MacDonald über Parker stellen, obwohl die Spenser-Reihe im Hinblick auf Spensers Unerschütterlichkeit und sein Selbstverständnis sehr prägend war.

Alan Richtsons stoische Natur ist ein Markenzeichen für seinen Jack Reacher. Die Herkunft dieses Charakterzugs reicht offenbar bis in die 1970er zurück: US-Autor Robert B. Parker schrieb zwischen 1973 und 2010 insgesamt 40 Romane zu seinem Privatdetektiv Spenser. Mitte der 80er veröffentlichte der Sender ABC dazu drei Staffeln mit insgesamt 66 Folgen der Serienadaption Spenser (im englischen Original Spenser: For Hire) mit Robert Urich in der Hauptrolle.



Im Streaming-Abo ist das Reacher-Vorbild derzeit leider nicht verfügbar, nur die DVD-Boxen* könnt ihr erwerben. Aber vielleicht kennt ihr die Figur ja auch aus der Netflix-Adaption Spenser Confidential, worin Mark Wahlberg die Hauptfigur im Jahr 2020 spielte?

Vor einiger Zeit hat der Reacher-Autor Lee Child übrigens ein weiteres unerwartetes Vorbild seines Alleskönners mit Köpfchen und Muskelmasse enthüllt: Er wurde beim Schreiben offenbar auch von Sherlock Holmes inspiriert.

Seht hier das Opening zum Reacher-Vorbild Spenser:

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Wann kommt die nächste Reacher-Folge bei Amazon Prime?

Morgen, am 2. September 2026 wird Folge 6 der 4. Staffel Reacher veröffentlicht. Insgesamt bleiben noch drei Episoden bis zum Ende der Season. Das Serienfinale (Folge 8) wird am 16. September 2026 erscheinen.

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