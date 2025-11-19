Bei Amazon Prime streamt jetzt einer der besten Superhelden-Filme der letzten Jahre: 3 Stunden düstere Hochspannung

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab jetzt ein DC-Meisterwerk aus den letzten Jahren streamen. Es zeigt eine Superhelden-Ikone so finster und nah an den Comics wie nie.

Mit der Dark Knight-Trilogie hat Christopher Nolan für viele Batman-Fans den Höhepunkt der Comicfilme über den DC-Helden geschaffen. Trotzdem ist vor drei Jahren ein weiterer Batman-Film erschienen, der nochmal einen anderen Ansatz präsentiert und dem Dunklen Ritter aus den Comics mehr als gerecht wird.

Die Rede ist von The Batman, in dem Robert Pattinson einen jüngeren Bruce Wayne als düster-gebrochene Schattengestalt sowie getriebenen Detektiv im Anzug verkörpert. Bei Amazon Prime könnt ihr The Batman jetzt neu im Abo streamen.

Superhelden-Highlight bei Prime: So düster und nah an den Comics wie The Batman waren die DC-Filme nie

In der Handlung von Matt Reeves' Film wird Bruce Wayne in seinen 30ern als Batman in eine brutale Mordserie verwickelt. An den Tatorten hinterlässt der Riddler (Paul Dano) Spuren in Form von Rätseln für den Superhelden, die ihn immer tiefer persönlich in den Plan des Bösewichts verwickeln. Daneben spielen in The Batman auch bekannte Charaktere wie Selena Kyle (Zoë Kravitz) aka Catwoman und der Pinguin (Colin Farrell) wichtige Rollen.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Batman-Vision von Matt Reeves glänzt vor allem durch ein perfekt realisiertes Gotham City, das genauso wie in den Comics als düsterer, dauerverregneter Moloch wie ein eigener Charakter daherkommt. Der Regisseur hat offensichtlich David Fincher-Meisterwerke wie Sieben als Inspiration genommen, um seine Vision der Superhelden-Legende teilweise wie einen abgründigen Serienkiller-Thriller mit unglaublich starken Bildern, elektrisierender Spannung und extrem dichter Atmosphäre zu gestalten.

Als Krönung spielt Robert Pattinson den wohl besten Bruce Wayne aus allen Batman-Filmen. Im Jahr Zwei als Batman leidet dieser Vigilant immer noch am stärksten unter der Ermordung seiner Eltern. Dabei spielt Pattinson seinen Bruce Wayne mit gequältem Ausdruck überragend zwischen fahlem Vampir-Dasein bei Tageslicht und später enthüllten Geheimnissen aus seiner Familiengeschichte.

Nach The Batman kommt die Fortsetzung endlich in Fahrt

Damals stand ziemlich schnell fast, dass der DC-Blockbuster von Matt Reeves fortgesetzt werden soll. Trotzdem hat es Jahre gedauert, bis die Produktion von The Batman 2 jetzt langsam ins Rollen kommt. Grund war vor allem die langwierige Arbeit an einem passenden Drehbuch, dessen Fertigstellung im Juni 2025 endlich feierlich verkündet werden konnte. Während die Dreharbeiten in naher Zukunft beginnen sollen, ist der Kinostart für das The Batman-Sequel in Deutschland für den 1. Oktober 2027 festgesetzt.

