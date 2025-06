The Batman 2 macht großen Schritt vorwärts: Darauf warten DC-Fans seit 3 Jahren

Nach langer Wartezeit kommt offenbar endlich Bewegung in die Arbeit an Matt Reeves' The Batman 2. Womöglich wissen wir jetzt auch schon, wann der Dreh beginnt.

The Batman war ein durchschlagender Erfolg. Kein Wunder, dass direkt ein Sequel zu Matt Reeves' düsterer Vision mit Robert Pattinson als dunklem Ritter angekündigt wurde. Das ist jetzt aber schon eine ganze Weile her und seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu The Batman 2. Genau die gibt es jetzt wohl endlich. Matt Reeves soll das Drehbuch zu The Batman 2 endlich abgegeben haben Matthew Belloni kennt sich in Hollywood bestens aus. Der ehemals den Hollywood Reporter leitende Journalist gilt als gut vernetzt und noch besser informiert. Aktuell schreibt er regelmäßig für den Puck-Newsletter "What I'm hearing" über die neuesten Gerüchte aus der Filmwelt. Auf eine Frage nach dem kommenden Batman-Film hin hat der Insider letzte Woche einen tieferen Einblick in die Geschehnisse Hollywoods geliefert. Nachdem The Batman 2 auf 2027 verschoben werden musste, weil das Skript von Matt Reeves einfach nicht fertig geschrieben und abgegeben wurde, soll sich genau das jetzt geändert haben: Mir wurde gesagt, Reeves sei bereit, das Skript für The Batman 2 am Montag abzugeben. Wenn das stimmt, müsste der Regisseur und Drehbuchautor also bereits gestern sein Werk eingereicht und vollendet haben. Dass es so lange gedauert hat, sei nicht weiter verwunderlich. Matt Reeves soll laut Matthew Belloni berühmt-berüchtigt dafür sein, langsam zu arbeiten. Die Dreharbeiten könnten dann im Januar beginnen, wenn Robert Pattinson mit der Arbeit an Dune 3 fertig ist. Das sei zumindest aktuell noch der Plan, wie Matthew Belloni von seinen Quellen erfahren haben will. Ob das geplante Kinostart-Datum im Jahr 2027 eingehalten werden kann, müsse allerdings die Zeit zeigen. Mehr: Alle wichtigen Infos zur DC-Fortsetzung The Batman 2 in der Übersicht Wann soll The Batman 2 im Kino starten? Eigentlich sollte The Batman 2 schon im Oktober 2025 ins Kino kommen. Daraus wurde aber leider nichts, der Film wurde verschoben. Als neuen Starttermin hat Warner Bros. kürzlich den 1. Oktober 2027 bekannt gegeben. Allerdings erst einmal nur in den USA. Einen offiziellen Starttermin für Deutschland gibt es noch gar nicht.