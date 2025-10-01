Rätselhaftes Avengers 5-Bild treibt Marvel-Fans in den Wahnsinn: "Schaut genau hin"

Vor wenigen Tagen fiel die letzte Klappe zu Avengers: Doomsday. Nun teilen die Regisseure Joe und Anthony Russo ein neues Bild, das mit einem großen Rätsel für Marvel-Fans aufwartet.

In den vergangenen Monaten wurde in den Pinewood Studios in England einer der wohl größten Blockbuster der Filmgeschichte gedreht: Avengers 5: Doomsday. Allein der Cast der Marvel-Fortsetzung platzt aus allen Nähten – und angeblich wurde er noch nicht komplett enthüllt. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom ins Marvel-Universum zurückkehrt.

Neues Avengers 5-Bild von den Russo-Brüdern lässt Erinnerungen an Endgame wachwerden

Am 19. September 2025 konnten nach rund fünf Monaten die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday erfolgreich beendet werden, auch wenn uns die ein oder andere Meldung hinsichtlich des offenbar sehr losen Drehbuchs nervös gemacht hat. Nun teilen die Regie-Brüder Joe Russo und Anthony Russo ein neues Bild vom Set, das sich mit einer klaren Botschaft an Marvel-Fans richtet: "Schaut genau hin ..."

Kaum haben die Russos den kryptischen Einblick in den fünften Avengers-Film geteilt, überschlagen sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen, womit wir es hier wirklich zu tun haben. Auf den ersten Blick sind vor allem Gerüste, Scheinwerfer und eine riesige Greenscreen zu erkennen. Wenn wir genauer hinschauen, sitzt da eine Person, die sich aufgrund des Schwarz-Weiß nicht wirklich erkennen lässt.

Handelt es sich um einen Star, der noch nicht angekündigt wurde. Oder sitzt einfach einer der beiden Brüder im Regiestuhl und denkt über sein Leben nach? Vielleicht ist das entscheidende Element in der Aufnahme auch ein ganz anderes, das sich irgendwo am Rand versteckt. Möglicherweise werfen uns die Russos auch einfach nur ein Stück Beschäftigungstherapie vor, damit die Zeit bis zum Kinostart schneller vergeht.

Eine Sache ist dafür mehr als offensichtlich: Die Russos haben den Schnappschuss nicht zufällig gepostet, sondern verweisen ganz bewusst auf ihren bis dato größten MCU-Erfolg: Avengers: Endgame. Bereits zum Ende der Dreharbeiten für den Höhepunkt der Infinity-Saga teilten sie ein ähnliches Bild, das uns in geheimnisvollem Schwarz-Weiß hinter die Kulissen der streng geheimen Blockbuster-Produktion entführte.

Was ist es, das uns die Russo-Brüder hier genau sagen wollen? Vermutlich werden wir noch lange rätseln müssen, bis klar ist, worauf sie mit ihrer "Schaut genau hin"-Aussage hinauswollen. Vorerst geht Avengers: Endgame in die Post-Produktion. Es ist darüber hinaus zu erwarten, dass in den kommenden Monaten noch eine Runde Reshoots folgt, was bei Blockbustern dieser Größenordnung gang und gäbe ist.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Etwas mehr als ein Jahr müssen wir uns gedulden, bis Avengers: Doomsday ins Kino kommt. Ab 16. Dezember 2026 startet das nächste Marvel-Klassentreffen hierzulande in den Lichtspielhäusern. Davor erwartet uns im Sommer nächstes Jahr noch ein neuer Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle: Brand New Day.