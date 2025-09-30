Bares für Rares-Fundstück entpuppt sich als extrem gefährlich: "Es gab sehr viele Todesfälle"

Früher war alles besser? Nicht immer. Denn bei Bares für Rares sorgt ein uraltes Objekt für Unglauben: Der hübsche Schatz ist hochgiftig und hat schon viele Menschenleben gekostet.

Bei Bares für Rares gibt es immer wieder überraschende Fundstücke zu bestaunen – doch dieses Mal kommt ein Objekt unter den Hammer, das in der Trödelshow seinesgleichen sucht: Was auf den ersten Blick ein wunderschönes Sammlerstück ist, birgt ein tödliches Geheimnis. Um welches Material es sich handelt und warum man ihm besser nicht zu nah kommen sollte, erklärt die Expertin. Die ganze Story gibt es hier.



Dieses seltene Objekt ist giftgrün - im wahrsten Sinne des Wortes

Kaum zu glauben: Dieses unscheinbare Objekt birgt ein tödliches Geheimnis! Als das Vater-Tochter-Duo der Familie Appelius in der Bares-für-Rares-Folge vom 8.8.2024 voller Vorfreude erscheint, hätte niemand ahnen können, was sie gleich zu hören bekommen: Ihr harmlos wirkender Gegenstand ist in Wahrheit hochgiftig.

Auf den ersten Blick sieht man diese Gefahr nicht im Geringsten: Bei dem hübschen Sammlerobjekt handelt es sich um eine antike Sammlung von Glasabdrücken, die erotische Motive der griechischen Mythologie aufweisen. Alles rund um die "Sinnesfreuden", wie Expertin Wendela Horz galant umschreibt. Die anzüglichen Motive stammen sogar von einem renommierten Künstler aus dem 18. Jahrhundert und sind somit extrem selten.





Dann jedoch der Schock: Wendela Horz klärt darüber auf, dass ein hochgiftiges Material zum Einsatz kam. Das grüne Papier, auf dem die Glasabdrücke präsentiert werden, enthält den Giftstoff Arsen. Die wunderschön leuchtende Farbe sei tödlich, so die Expertin: "Man sollte es also nicht anfassen und danach sich ins Gesicht, an den Mund und so weiter fassen." Dass mit dem Material nicht zu scherzen sei, stellt sie ausdrücklich dar:

Es gab sehr viele Todesfälle, bis man überhaupt wusste, wie giftig diese Farbe ist.

Papa Thomas und seine Tochter blicken sich verunsichert an. Dass ihr mitgebrachtes Objekt so gefährlich ist, wussten die beiden zuvor nicht.

Weitere TV-News:

Giftig, aber wertvoll: Im Händlerraum regnet es Traumgebote

Expertin Wendela Horz trug bei der Untersuchung selbstverständlich Handschuhe. Diese Vorsichtsmaßnahmen ziehen sich auch bis zum Verkauf fort. Papa und Tochter tragen das gifitige Objekt nicht selbst in den Händlerraum, stattdessen kümmert sich ein Expertenteam um den Transport.

Bei den Händlern kommt die hochgiftige Rarität überraschend gut an: Kein Wunder - die Glasabdrücke wurden aufgrund ihres hohen Alters auf unglaubliche 1.000 Euro geschätzt. Am Ende wechselt die Sammlung für 650 Euro den Besitzer. Auktionator Wolfang Paurtisch hat sich die erotischen Motive gesichert. Vater und Tochter sind zufrieden: "Davon können wir auf jeden Fall gepflegt essen gehen."

TV & Streaming: Wie kann ich Bares für Rares schauen?

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.