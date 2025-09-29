Kai Pflaumes erster TV-Auftritt war nicht als Moderator, sondern Kandidat in einer Kult-Show

Kai Pflaume ist mittlerweile Moderator mehrerer TV-Shows, unter anderem von Wer weiß denn sowas? Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er bei Herzblatt - allerdings nicht als Moderator.

Als ehemaliger Moderator von Nur die Liebe zählt wurde Kai Pflaume in den 90er Jahren fleißig vorbereitet, als er bei Herzblatt auftrat, wenn auch nur als Kandidat. Noch heute kursiert der Clip in diversen sozialen Netzwerken und zeigt, wie Kai Pflaume zum ersten Mal vor der Kamera steht - und ein paar lockere Sprüche auf Lager hat.



Bürstenhaarschnitt und lockere Sprüche: Kai Pflaume bei Herzblatt

Wenn der damals 24-Jährige vor seinem Auftritt bei Herzblatt aufgeregt war, konnte er das gut überspielen. Wie üblich stellte Rudi Carell den Kandidat:innen anfangs ein paar Vorstellungsfragen. Doch Kai Pflaume hatte gleich einen frechen Spruch auf den Lippen. Auf die Frage von Rudi Carell, ob er direkt nach der Wende an der Börse gearbeitet habe, antwortete Pflaume:



Ich dachte mir, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle, ne?

Pflaume legte auch nach, als er von seiner Partnerin gefragt wurde, was er ihr ins Ohr flüstern würde, wenn sie nach einem 36-Stunden-Marathon-Tanzwettbewerb nicht mehr kann. Da antwortete er: "Also ich würde sagen: Denk dran, Tanzen ist das zweitbeste, was ich kann" Die beiden durften dann ein Date in Fieberbrunn in Tirol verbringen. Der Funke sprang schlussendlich nicht über, denn Kai Pflaume kam nicht mit ihr zusammen.



Hier der Clip zu Kai Pflaumes Auftritt bei Herzblatt:

"Wir haben uns kaputt gelacht": Wie Kai Pflaume zu Herzblatt gefunden hat

Im Podcast "Feelings" von Kurt Krömer erzählte Kai Pflaume, wie es zu der Geschichte kam. Pflaume war mit einem Freund unterwegs und wurde auf der Straße angesprochen, ob er nicht Lust hätte, bei Herzblatt mitzumachen. "Wir haben uns kaputt gelacht", sagte der TV-Moderator im Nachhinein und betonte, dass er gehofft habe, dort ein paar "nette Mädels" kennenzulernen. Beide wurden zum Casting eingeladen und waren schließlich Kandidaten in zwei verschiedenen Sendungen.



Kai Pflaume verriet auch, dass er noch heute Kontakt zu der Frau hat, die er bei Herzblatt kennenlernen konnte. Seinen Auftritt in der Show bereut Kai Pflaume jedoch nicht. Es sei eine "super Erfahrung" gewesen und er würde es immer wieder machen, auch wenn der Clip bis heute im Internet kursiert.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.