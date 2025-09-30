"Ich höre mir das nicht länger an": Höhle der Löwen-Urgestein Carsten Maschmeyer verließ fassungslos Studio

Für Investoren kann Die Höhle der Löwen der ganz große Wurf sein. Doch dafür muss man auch gut verhandeln können, wie die Folge vom Montag schmerzlich bewies.

Für die Gründer von Whacky hätte es eigentlich so gut laufen können. Da standen sie in der Folge vom Montag, dem 29. September schon vor den berüchtigten Investoren aus Die Höhle der Löwen, doch dann kippte die Stimmung. Am Ende verließ sogar Carsten Maschmeyer fassungslos das Studio.



Die Höhle der Löwen: Warum die Stimmung kippte

Das Whacky-Gründertrio präsentierte sich anfangs eigentlich recht ansehnlich in Die Höhle der Löwen. Sie beeindruckten die Jury mit ihren Rindfleischsticks, die Bio-Produkte seien und ohne Zusatzstoffe produziert würden. Dazu holten sie sich noch als Markenbotschafter einen Vizeweltmeister in der Ausdauersportart Hyrox auf die Bühne. Vor allem Jurorin Judith Williams zeigte sich begeistert. Das Angebot konnte sich auch sehen lassen: 200.000 Euro für 10 Prozent der Firma.

Doch die Stimmung schlug um, als Mitgründer Gregor offenlegte, dass er auch Inhaber einer Fleischfabrik sei und Interessenkonflikte nicht ausschließen könne. Frank Thelen war aufgrund der unterschiedlichen Gewinninteressen nicht überzeugt. "Langfristig glaube ich nicht daran", so der Investor.

"Ich bin raus": Maschmeyer verlässt plötzlich das Studio

Nach Thelens Ausstieg war Jurorin Williams überrascht, warum sie nicht weiter um einen Deal kämpften. "Wir sind hier nicht unbedingt wegen des Geldes", so Whacky-Gründer Peter. Doch Fleischproduzent Gregor setzte noch einen drauf. "Wir sehen das erst mal als Sparring", so der Gründer. "Ihr macht für uns ein Coaching". Da platzte Juror Carsten Maschmeyer der Kragen: "Ihr wollt anscheinend keinen Deal. [...] Ich höre mir das nicht länger an, ich bin raus."



Dann stand Maschmeyer auf und verließ eilig das Studio. So aufgebracht hatte man den Investor lange nicht mehr gesehen. Er kam erst zurück ins Studio, als die drei Whacky-Gründer die Show verlassen hatten. "Wir sind hier nicht in einer Coach-Sendung, wir sind eine Investorensendung", sagte Maschmeyer abschließend.



