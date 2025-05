Bei Amazon Prime streamt eine der besten Action-Comedy-Reihen der letzten Jahre: Sie garantiert 200 Minuten pure Unterhaltung

Krachende Action? Die beste Buddy-Cop-Dynamik der letzten Jahre? All das und mehr bietet dieses Double Feature bei Amazon Prime.

Wer mit der Buddy-Cop-Formel noch etwas Neues machen will, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss die Prämisse für unsere Ermittelnden schon ein wenig mehr bieten als "wir müssen Verbrecher xy aufhalten". Zum anderen muss man, soll das Ergebnis eine anständige Action-Komödie sein, auch auf beiden Ebenen so richtig abliefern.

Glücklicherweise können 21 Jump Street und dessen Nachfolger 22 Jump Street in all diesen Punkten glänzen. Mit witziger, ohnehin schon völlig übertriebener Ausgangslage und zwei Darstellern, die die Lachtränen fließen lassen, stürzen sie sich ins Geschehen. Vom Ergebnis könnt ihr euch jetzt im Streaming-Abo bei Amazon Prime überzeugen.

Die Action-Komödien schicken zwei Cops als undercover zurück in die Schule

Jenko (Channing Tatum) und Schmidt (Jonah Hill) sind seit der Polizei-Akademie beste Freunde und jetzt frischgebackene Cops. Allerdings sind sie auch alles andere als der Stolz der Polizei. Als sie eine Verhaftung so richtig verbocken, werden sie strafversetzt – in die 21 Jump Street.

Die dort stationierte Einheit ermittelt in Drogendelikten und ist dem heißen neuen Zeug auf dem Markt auf der Spur. Man will vor allem die Dealer an einer örtlichen Highschool aufspüren und so der Quelle auf die Spur kommen. Dafür werden jedoch Undercover-Ermittler benötigt, die an der Schule nicht auffallen. Da Jenko und Schmidt beide als Schüler durchgehen könnten, fällt ihnen diese Aufgabe zu.

Was nun folgt, ist eine Mischung aus Jugend-Flashbacks und einer harten Zerreißprobe der Freundschaft für die beiden Cops. Doch so chaotisch, absurd und rasant ihre Abenteuer an der Highschool auch sind – ihr nächster Auftrag als Ermittler am College übertrifft all das um Welten.

21 und 22 Jump Street strapazieren über 200 Minuten eure Lachmuskeln und bieten geniale Action

Die beiden Filme, die auf der Serie 21 Jump Street basieren, gehen in Sachen Action und Humor wirklich ungeniert aufs Ganze. Hier ist man sich für keine Lächerlichkeit zu schade. Wenn ein Witz beginnt, wird er weitergesponnen. Weiter und weiter, es wird permanent noch eine Schippe draufgelegt, bis einer weint – vor Lachen, natürlich.

Der einschlagende Erfolg sämtlicher Gags und Humorspitzen ist außerdem dem Schauspiel der beiden Hauptdarsteller geschuldet. Jonah Hill zementiert seinen Status als Komödien-Könner. Channing Tatum dagegen beweist wieder einmal, dass er als Comedy-Darsteller mehr als unterschätzt ist. So selbstironisch, geradezu treudoof und urkomisch wie hier sieht man ihn viel zu selten. Dabei wäre die Reihe nicht halb so lustig ohne ihn.

Und auch die Action, die schön scheppert und kracht, mit Kugelhagel und Verfolgungsjagden, wie es sich für eine Buddy-Cop-Geschichte gehört, steigert sich in jeder Szene. Hier finden sich permanent Elemente, die alles nochmal übertreiben, noch ein bisschen alberner machen, noch einen Zacken unterhaltsamer. 21 und 22 Jump Street sind ein unendlich unterhaltsames Double Feature, das sich einfach immer lohnt.

Wer einen Abend Urlaub vor der realen Welt und mal wirklich etwas zum Lachen braucht, kann 21 und 22 Jump Street jetzt bei Amazon Prime streamen.