Bei Disney+ gibt's den legendären Fantasy-Flop, der die Karriere des größten James Bond-Darstellers beendete

Bei Disney+ ist eine legendäre Fantasy-Katastrophe verfügbar, deren Dreh von Chaos und Streitereien geprägt war. Der wohl größte James Bond-Darsteller kehrte Hollywood danach den Rücken.

"Filme zu machen ist entweder eine Utopie, oder es ist, also würdest du Scheiße den Hügel hochschaufeln", erklärte James Bond-Star Sean Connery einmal bei den AFI Awards . Er wusste, wovon er sprach. Nach der ärgerlichen Dreh-Erfahrung von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen beendete er seine Schauspielkarriere. Der Film ist im Angebot von Disney+ zu finden.

Bei Disney+: Fantasy-Flop, der einen James Bond-Star fast in eine Schlägerei verwickelte

Viele Listen führen Sean Connery als den größten James Bond-Darsteller überhaupt. Da hätte seine Besetzung für die Kino-Adaption eines Kult-Comics von Alan Moore ein Glücksfall sein sollen. Aber es kam ganz anders.

Erst zerstörte schlechtes Wetter am Drehort Prag Filmrequisiten im Wert von sieben Millionen US-Dollar. Connery selbst musste aus seinem Luxushotel fliehen und konnte nur seine geliebten Golfschläger mitnehmen, wie Entertainment Weekly 2002 berichtete. Und das war erst der Anfang.

Connery und Regisseur Stephen Norrington (Blade) konnten sich auf den Tod nicht ausstehen. Laut Bericht schrien sie sich am Filmset regelmäßig an und hätten sich bei einer Gelegenheit beinahe geprügelt. Norrington ließ sich beim Filmen viel Zeit und sagte angeblich die Dreharbeiten in einem berüchtigten Zwischenfall für einen ganzen Tag ab, weil die Replika eines Elefantengewehrs nicht ganz perfekt war. Seinen Star brachte es zur Weißglut.

"[Sean Connery] ist es nicht gewohnt, zu warten", verriet ein Mitglied der Crew Entertainment Weekly. "Er ist 72. Und er ist Sean Connery." Auch der Schauspieler selbst urteilte über die Dreharbeiten: "Es ist schwer. Sehr, sehr schwer." Als schließlich alles Warten ein Ende hatte und der Film ins Kino kam, wartete aber gleich die nächste Tiefpunkt auf ihn.

Auch interessant:

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen floppte an den Kinokassen (via Box Office Mojo ) und wurde von vielen Kritiker:innen verrissen (via Metacritic ). Nach dieser Enttäuschung zog er sich mehr und mehr aus dem Filmgeschäft zurück und beendete seine Karriere laut Telegraph schließlich ganz. Jahre später noch erklärte er, Norrington hätte "wegen Geisteskrankheit verhaftet" werden müssen, wie der Hollywood Reporter aus einem Interview zitiert.

Darum geht's in Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen dreht sich um eine Gruppe Helden, die dem finsteren Fantom (Richard Roxburgh) und seinen kriegstreiberischen Plänen den Garaus machen wollen. Unter ihnen tummeln sich neben Abenteurer Allan Quartermain (Connery) auch Figuren mit übernatürlichen Kräften wie Dr. Jekyll (Jason Flemyng).

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

