Bei Netflix: Knallharter Kriegsfilm mit Brad Pitt, der beim Dreh wegen Shia LaBeoufs Gestank fast ausgerastet wäre

Bei Netflix gibt es den fesselnden Kriegsfilm Herz aus Stahl mit Brad Pitt zu sehen. Pitt musste am Set seinen Co-Star Shia LaBoeuf zurechtweisen. Weil er zu sehr stank.

Herz aus Stahl zeigt den Zweiten Weltkrieg von seiner hässlichsten Seite. Brad Pitt und Shia LaBeouf (Transformers) sind ihm als Panzer-Besatzung im feindlichen Deutschland mit all seinem Dreck und seiner Brutalität ausgesetzt. LaBeouf nahm es dabei mit der Authentizität sehr genau: Er duschte vier Monate einfach nicht. Und wurde schließlich von Brad Pitt zur Rede gestellt.

Beim Kriegsfilm-Dreh: Brad Pitt hatte genug von Shia LaBeoufs Gestank

Gegenüber Dazed erklärte LaBeouf 2014:

Herz aus Stahl war das zäheste Fleisch, auf dem ich je herumkaute. [...] Ich zog mir einen Zahn, schlitzte mein Gesicht auf und sah tagelang Pferden beim Sterben zu. Ich nahm vier Monate lang kein Bad.

Die Hintergründe einzelner Aktionen bleiben sein Geheimnis. Das selbstzerstörerische Verhalten sollte ihm offenbar helfen, ein Gefühl für seine Rolle zu entwickeln. Laut einer Quelle der Daily Mail war es am Set dann ausgerechnet die Hygiene, die seinen Co-Stars auf die Nerven ging:

Shia wurde von mehreren Leuten am Set verwarnt, einschließlich Brad Pitt und [Regisseur] David Ayer. Das nahm er aber nicht ernst. Am Ende musste er abseits vom restlichen Cast in einem kleinen Bed-and-Breakfast schlafen.

Es war nicht das einzige Mal, dass LaBoeuf für eine Rolle Grenzen überschritt (via Cinemablend ). Ob Herz aus Stahl von seiner Vorbereitung profitiert, sei dahingestellt. Den harten Kriegsfilm zu sehen ist eine intensive körperliche Erfahrung. Aber vielleicht ist es gut, dass wir ihn nicht riechen müssen.

