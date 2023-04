Bei Netflix: Leonardo DiCaprio war nur die 3. Wahl (!) für Inception, nachdem 2 absolute Mega-Stars ablehnten

Inception ohne Leonardo DiCaprio? Das hätte durchaus passieren können. Regisseur Christopher Nolan fragte erst bei zwei der klangvollsten Namen Hollywoods an.

Christopher Nolans Inception ist Sci-Fi-Blockbuster, Verwirrspiel und Star-Kino in einem. 2010 erschien der Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Er spielt den Traum-Mechaniker Dom Cobb und erschuf etliche Memes für die Ewigkeit. Es hätte ganz anders laufen können. Schwer vorstellbar, aber die Suche nach einem Hauptdarsteller führte nicht direkt zu DiCaprio. Ihr könnt Inception derzeit bei Netflix in der Flatrate streamen.

Brad Pitt in Inception? Wer vor Leonardo DiCaprio in Inception mitspielen sollte

Inception war ein durchaus riskantes Projekt. Das Drehbuch war selbst für die Beteiligten schwer zu erklären. Es geht um ein verschlungenes Verfahren, bei dem Dieb:innen in die Träume ihrer Opfer eindringen, um dort Ideen zu stehlen – oder neue Ideen einzupflanzen. Christopher Nolans Name war damals zwar bekannt in Hollywood, aber noch nicht in dem Maße verknüpft mit wirtschaftlich erfolgreichen und originellen Blockbustern wie heute. Das begann erst mit Inception, nach dem Nolan im Grunde machen konnte, was er wollte. (Inception in 4K bei Amazon kaufen *)

Vor dem Dreh von Inception war es schwierig, die ganz großen Stars von einer Beteiligung an dem Film zu überzeugen. So berichtete der Hollywood Reporter 2010, dass Nolan das Drehbuch zuerst Brad Pitt anbot. Er verlangte eine Antwort innerhalb der nächsten 48 Stunden. Brad Pitt wollte aber nicht.

Nolan versuchte es bei dem nächsten Hochkaräter: Will Smith, der damals wohl der größte Name in der Industrie war. Aber auch Will Smith hatte kein Interesse an dem seltsamen Sci-Fi-Rätsel, das zu einem modernen Klassiker werden sollte (nicht seine einzige Fehleinschätzung dieser Art). Leonardo DiCaprio war die nächste Adresse, die Nolan ansteuerte. Er sagte zu.

Inception wurde mit Leonardo DiCaprio zu einer popkulturellen Sensation

DiCaprio bewies den richtigen Riecher. Inception spielte weltweit 825 Millionen US-Dollar ein (Box Office Mojo ) und gewann vier Oscars. Inception wird heute in vielen Listen der besten Filme des laufenden Jahrtausends geführt und gilt generell als Musterbeispiel für Blockbuster, die auch ohne Vorlage oder Franchise-Anbindung erfolgreich sein können. Noch 13 Jahre später rätseln Filmfans über das Ende. Mehr konnten sich Christopher Nolan und Leonardo DiCaprio nicht erhoffen.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt: Inception ist derzeit in der Flatrate von Netflix verfügbar.

