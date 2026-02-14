"2 Stunden Trash, von dem ich mir wünschte, ihn nicht gedreht zu haben": Billy Bob Thornton bereut diesen Blockbuster, der 1998 extrem erfolgreich war

Billy Bob Thornton ist dafür bekannt, in Filmen mitzuwirken, die inhaltlich hervorstechen. Umso mehr bereut er einen ganz bestimmten Sci-Fi-Actionfilm, in dem er 1998 zu sehen war.

Für den Schauspieler Billy Bob Thornton (Goliath, Landman) sind Filme dann seine Zeit wert, wenn sie ihm erzählerisch etwas zu bieten haben und sich vom Rest abheben. Für einen Blockbuster aber musste er eine Ausnahme machen – und bereut es bis heute.

Billy Bob Thornton hält nichts von Armageddon – und spielte trotzdem mit

Wie Far Out Magazine kürzlich berichtete, ist Billy Bob Thornton ein Schauspieler, der sich in manchen Punkten von seinen Kolleg:innen aus Hollywood unterscheidet. Zum einen gilt er als sehr offen seinem Publikum gegenüber und hält für jede Autogrammanfrage. Zum anderen ist er bekannt dafür, millionenschwere Filmangebote ausgeschlagen zu haben.

Und das aus gutem Grund, wie Thornton im Interview mit Journalist Tony Clayton-Lea erklärte:

Ich möchte nur Dinge tun, die Integrität haben, und das soll jetzt nicht pompös klingen. Was ich damit meine, ist, dass es meiner Meinung nach schon genug kommerziellen Müll auf der Welt gibt, und ich möchte nichts dazu beitragen.

Eine lobenswerte Einstellung. In der harten Realität eines Hollywood-Schauspielers ist diese aber nicht immer umsetzbar. So war Thornton in den späten 90ern aus finanziellen Gründen gezwungen, ein Angebot anzunehmen, auf das er sonst niemals eingegangen wäre.

Er spielte u.a. neben Bruce Willis (Stirb langsam) in Armageddon – Das jüngste Gericht von Michael Bay (Transformers) den NASA-Direktor Dan Truman. In Armageddon begibt sich eine Crew von Astronauten auf eine gefährliche Mission ins Weltall, um einen Meteoriten davon abzuhalten, die Erde zu zerstören.

Armageddon kam in den Kinos gut an, hob sich als klassischer Sci-Fi-Actionfilm aber erzählerisch nicht sehr ab und weist teilweise sogar verheerende Logiklücken auf. Thorntons heutiges Urteil war entsprechend hart:

Ein zwei Stunden langer Trashfilm, von dem ich mir wünschte, ihn nicht gedreht zu haben

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Thornton in Netflix-Produktionen wie The Gray Man zu sehen war – ein weiterer Actionfilm, der nicht unbedingt als erzählerisches Highlight bekannt ist.