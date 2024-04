Brandneue Minion-Sets von LEGO: Sichert euch die gelben Chaoten aus Ich – einfach unverbesserlich

Die Minions erobern Lego noch vor dem Kinostart des neuen Films. In Ich - einfach unverbesserlich 4 tauchen auch neue Figuren auf, die schon jetzt in zwei der vier brandneuen Lego Sets enthalten sind.

Eigentlich sollten die neuen Lego Sets der Minions erst im Juni erhältlich sein, doch die vier neuen Bausätze könnt ihr schon jetzt in den Warenkorb packen und damit die Vorfreude auf den neuen Teil der Reihe steigern. Am 03. Juli erscheint Ich - Einfach unverbesserlich 4 in den deutschen Kinos. Bei Lego könnt ihr die Minions, Gru und seine Familie schon jetzt ins Abenteuer schicken. Wir stellen euch die vier neuen Sets vor.

Familienvilla von Gru und den Minions Deal Zu Lego

Lego Minions: Familienvilla mit 868 Teilen

Das größte Set aus dem neuen Sortiment ist die 27 cm hohe Familienvilla * mit samt Baby Gru Jr., der im neuen Film erst noch geboren wird. Insgesamt gibt es die sechs Figuren von Gru, Lucy und deren vier Kindern, sowie die drei baubaren Minions Mel, Jerry und Tim. In dem ikonischen Haus finden sich bekannte Objekte aus dem Film und natürlich darf auch das berühmte Labor nicht fehlen. Manche Elemente sind drehbar und offenbaren Objekte wie eine Toilette und eine Keksdose.

Doch damit nicht genug. Zu der Villa gehört auch das bunte Baumhaus mit Essbereich, Seilrutsche und Partyraum. Auch hier gibt es ein Geheimversteck, das Blumen, Spielzeug, und Kerzen offenbart. Insgesamt umfasst das Set 868 Teile.

Lego Lego Lego Lego

Tanzende Minions und ein beweglicher Gru

Nur geringfügig kleiner ist das 839-teilige Lego-Set Gru und die Minions *. Grus Arme, Beine und Finger lassen sich bewegen, während die Minions auf einer rotierenden Plattform um ihn herum tanzen. Die fünf baubaren Minions können ihre Hände bewegen und somit das bekannte Zubehör aus den Filmen halten, wie den Obsthut oder die Furzkanone. Um den gelben Chaoten auch verschiedene Gesichtsausdrücke zu verleihen, lassen sich die Augen austauschen.

Lego Minion Spaß mit Partybus und Bananen-Auto

Lustig wird es mit den Minions im Partybus * samt Cabriodach. Auch hier ist eine neue Figur enthalten, die erstmals im neuen Kinofilm zu sehen sein wird: der fliegende Mega Minion Gus. Außerdem könnt ihr euch auf die altbekannten Helferlein Phil, Mel und Dave freuen. Im 379-teiligen Partybus samt Tanzfläche, Instrumenten und Whirlpool lassen es sich die Minions gut gehen. Viele Elemente sind herausnehmbar und es gibt einiges an Zubehör wie Lichter, Hüte und Bildschirme.

Das kleinste Set der neuen Lego-Reihe heißt Minions und das Bananen-Auto *. In dem 136-teiligen Bausatz ist das Auto mit herausnehmbarem Motor und den vier Minions Mel, AVL Tim, Mega Minion Dave und Pit Crew Ron enthalten. Damit den Minions nicht langweilig wird, gibt es jede Menge Zubehör, wie eine Staffelei, Spionage Utensilien, Hanteln und eine Volle-Windel-Wegschießkanone.

Alle Sets können auch mithilfe der Lego Builder App zusammengebaut werden. Diese ermöglicht eine 3D-Bauanleitung, die man vergrößern und drehen kann. Außerdem speichert die App die Baufortschritte.

