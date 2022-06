Brutaler Horror-Schocker mit verstörendem Christian Bale – jetzt in ultra-stylischer 4K-Special Edition sichern

Christian Bale lieferte eine seiner verstörendsten Performances in diesem Horrorfilm ab, der dieses Jahr in einer exklusiven Special Edition in 4K-Qualität erscheint.

Schon der Roman löste Skandale und Entrüstung aus, wie sollte man diese verstörende Geschichte auf die Leinwand bringen? Mary Harron gelang es mit der Verfilmung American Psycho, einem Horrorfilm mit überraschend viel Humor, der sein Publikum auch 22 Jahre später noch schockt. Darin spielt Christian Bale in einer legendären Darbietung den Serienkiller Patrick Bateman. Ebenfalls dabei: Jared Leto.

Am 15. September erscheint American Psycho in einer 3-Disc Special Edition als Amazon Exklusive. Die bietet nicht nur ein ultra-stylisches Cover, sondern auch 4K-Qualität.

American Psycho in neuer Edition: Details zur exklusiven 3-Disc Special Edition

Die neue Edition erscheint exklusiv bei Amazon und bietet den Kultfilm uncut in 4K Ultra HD-Qualität:

Dabei bekommt ihr 3 Discs in einem Digipak, dessen Cover eine der berühmtesten Szenen des Films als Zeichnung nachstellt. Zur Ausstattung gehört eine 4K UHD-Disc und eine Blu-ray-Disc, die beide den Film in seiner ungekürzten Fassung sowie in der US-R-Rated-Fassung bieten, sowie eine DVD.

© Koch Media American Psycho Special Edition

Ein 16-seitiges Booklet liegt der Edition ebenfalls bei. Wer also letztes Jahr bei der limitierten 4K-Edition * leer ausgegangen ist, kann sich jetzt eine schicke Alternative besorgen. Für 34,99 Euro gehört die Special Edition euch.

Warum sich American Psycho lohnt

In seiner Buchvorlage übt Autor Bret Easton Ellis starke Kritik am abgestumpften Hedonismus und der Wall Street-Gier der 80er in Amerika. Seitenlange Beschreibungen von Markenprodukten und teuren Kleidungsstücken wechseln sich ab mit unfassbar brutalen Beschreibungen abstoßendster Gewaltverbrechen.

An die explizite Grausamkeit der Vorlage reicht die American Psycho-Verfilmung nicht ran. Mary Harron hat aus ihrem Film lieber eine sehr schwarze Komödie gemacht, die den Kern des Romans trotzdem gekonnt einfängt.

Vor allem Christian Bale in seiner ersten großen Rolle spielt Patrick Bateman wunderbar als aalglatten Charmeur mit Traumkörper. Durch die Kommentare aus dem Off tauchen wir in den kranken Kopf der leeren Hauptfigur ein, während nie klar wird, ob die eingestreuten blutigen Taten von Bateman vielleicht nur in seiner Fantasie stattfinden.

Dadurch wird American Psycho zur großartigen Mischung aus brutalem Psychothriller, unterhaltsamer Groteske und scharfer Gesellschaftskritik – verpackt in edle Bilder und begleitet von damaligen Charthits, über die Patrick Bateman stundenlange Monologe halten könnte.

