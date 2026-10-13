"Ich werde dich vermissen, Sohn": Bryan Cranston und weitere Breaking Bad-Stars trauern um RJ Mitte

Nach dem Tod von Breaking Bad-Star RJ Mitte haben sich einige Stars aus der Serie zu dem verstorbenen Darsteller geäußert und ihm Tribut gezollt. Moviepilot präsentiert euch eine Auswahl an Reaktionen.

Gerade erst erreichte uns die traurige Meldung, dass Breaking Bad-Star RJ Mitte im Alter von 34 Jahren gestorben ist. Die Hit-Serie prägte er mit seiner Darstellung von Walter Whites (Bryan Cranston) Sohn Walter White Jr., den er in allen fünf Staffeln verkörperte. Nach seinem Tod sind jetzt viele Reaktionen seiner Co-Stars im Netz erschienen, von denen wir euch hier einige präsentieren.

Bryan Cranston, Aaron Paul und mehr Breaking Bad-Stars nehmen Abschied von RJ Mitte

Laut Deadline haben sich Cranston, der den Serienvater von Mitte gespielt hat, und Hank Schrader-Darsteller Dean Norris direkt zum Tod des Schauspielers geäußert. Cranston postete eine längere Nachricht auf Instagram, die ihr euch hier komplett durchlesen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In seinem Statement schreibt Cranston unter anderem:

Ich bin zutiefst verzweifelt, während ich diese Zeilen heute Abend schreibe. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus Breaking Bad, ist gestorben. Ich lernte ihn kennen, als er gerade einmal 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. besetzt wurde – eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte. Obwohl er mit Zerebralparese geboren wurde, ließ er diese Herausforderung niemals – absolut niemals – als Ausrede für irgendetwas gelten. Mit großer Entschlossenheit stellte er sich dem anspruchsvollen Drehplan. [...]

Erst vor wenigen Wochen haben wir uns noch Nachrichten geschrieben – und überlegt, wann wir uns zum Mittagessen treffen könnten. Ich weiß nicht, ob dieses Mittagessen seine Zukunft verändert hätte … Aber ich weiß, dass ich ihn geliebt habe und die gemeinsame Zeit – sowohl während der Jahre der Serie als auch nach dem Ende des großen Breaking Bad-Rummels – sehr genossen habe … Ich werde dich vermissen, Sohn.



Norris hat sich auf X ebenfalls zum Tod von Mitte geäußert und schreibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oh mein Gott! Ich habe gerade bei der Arbeit von RJ erfahren. Mein Herz ist gebrochen. Auch wenn RJ nicht meinen Seriensohn gespielt hat, habe ich immer ein Auge auf ihn gehabt, als er noch ein kleiner Junge am Set war. Er war ein unglaublich lieber junger Mann und wird schmerzlich vermisst werden. Es ist so herzzerreißend – ich kann es einfach nicht fassen. Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie.

Aaron Paul, der in Breaking Bad als anfänglicher Kleinkrimineller und späterer Walter White-Partner Jesse Pinkman berühmt wurde, teilte ebenfalls ein Statement zum Tod von Mitte mit dem Hollywood Reporter :

Ich bin völlig fassungslos. Diese Nachricht bricht mir das Herz. RJ, ich liebe dich, mein Freund. Du wirst uns fehlen. Und wer auch immer das hier liest: Bitte wisse, dass du geliebt wirst und nicht allein bist. Vergiss das niemals.

Auf Instagram postete Badger-Darsteller Matt Jones laut TVLine außerdem eine emotionale Erinnerung an Mitte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Januar 2025. Das war das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe. Wir standen im Hintergrund eines Gruppenfotos, machten Witze und sprachen darüber, wie verrückt unser Leben war. Du hast mir von all deinen Plänen erzählt. Ich sollte dich in Texas besuchen und mir dein neues Setup ansehen.

Wir wollten an dem Abend noch ausgehen und in Quezadas Club gehen. Ich habe abgesagt, weil ich müde war. Es tut mir so leid. Ich habe dich vor 19 Jahren kennengelernt; du warst erst 15. Ich bin unendlich erschüttert. Du warst für uns alle wie ein kleiner Bruder. Es tut mir so, so leid.

RJ Mitte verstarb am 12. Oktober 2026 in seinem Zuhause in Brownsville, Texas. Als Todesursache wurde Suizid festgestellt.

Wenn ihr euch in einer akuten Krise befindet, dann solltet ihr euch unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wendet euch an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Ihr erreicht die Telefonseelsorge rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222.

