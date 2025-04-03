Ein Minecraft Film-Ende bei Netflix erklärt: Darum entscheidet sich Jack Blacks Figur im letzten Moment noch um

Ein Minecraft Film auf Netflix endet mit einer überraschenden Entscheidung. Wir erklären, wie das Fantasy-Spektakel für die Figuren von Jason Momoa, Jack Black und Co. ausgeht.

Auch die schönste Reise endet irgendwann. Das gilt in Ein Minecraft Film insbesondere für die Held:innen um Jason Momoa und Jack Black, die das bildhübsche Universum des Videospiels vor dem sicheren Untergang bewahren und ihr Abenteuer abschließen. Aber was geschieht genau? Wir erklären das Ende des Blockbusters, der aktuell die Netflix-Charts dominiert.

Auf Netflix: Jason Momoa und Jack Black stehen einer riesigen Übermacht gegenüber

Ein Minecraft Film mündet in einer gigantischen Schlacht: Die schweinischen Piglin-Horden von Zaubererin Malgosha (Originalstimme: Rachel House) wollen die wunderschöne Overworld mit ihren grünen Wiesen und schneebedeckten Berggipfeln übernehmen und in ein finsteres Reich des Schreckens verwandeln.

Schaut hier den Trailer zu Ein Minecraft Film:

Ein Minecraft Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Dazu haben sie die sogenannte Kugel der Dominanz in ihre Gewalt gebracht, die es den Piglins gestattet, die Overworld zu betreten. Eine Armee von Piglins gelangt durch ein Portal dort an, aber sie haben die Rechnung ohne Steve (Black), Garrett (Momoa), Dawn (Danielle Brooks), Henry (Sebastian Hansen) und Natalie (Emma Myers) gemacht. Gemeinsam mit einer Schar von Eisengolems leisten sie erbitterten Widerstand.

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Aber erst der Einfallsreichtum von Henry kann das Schlachtenglück wenden: Mit einem neu gebauten Schussgerät befördert er eine Enderperle an den Ort, an dem die Piglins die Kugel der Dominanz gesetzt haben. Sie teleportiert ihn augenblicklich dorthin. Er nimmt die Kugel an sich.

Ohne die Kugel sind die Piglins und Malgosha gnadenlos der Zombiefizierung ausgesetzt und fangen durch die Overworld-Sonne zu schimmeln an. Die Overworld ist gerettet.

Steve konfrontiert Malgosha, die ihn mit zahlreichen, in ihrem Umhang versteckten Dolchen doch noch zu besiegen sucht. Aber der aufgeweckte Minenexperte wendet auch diese Bedrohung ab. Und kehrt der besiegten Zauberin den Rücken zu.

Unserer Film-Check zum Fantasy-Spektakel:

Schließlich ist es Zeit, für Garrett, Henry und Natalie, nach Hause zurückzukehren. Nachdem sie Abschied von Steve genommen haben, der sich in der Overworld zu Hause fühlt, gelangen sie durch ein Portal wieder in die reale Welt. Aber im allerletzten Moment überlegt es sich Blacks Figur doch anders – und folgt ihnen.

Am Ende hat Garrett seiner Spielebude mit tatkräftiger Hilfe von Henry und Natalie einen frischen Anstrich verpasst: Sie haben ein neues Videospiel entwickelt, das sich bei der ganzen Stadt großer Beliebtheit erfreut.

Wie es mit Steve ausgeht, erfahrt ihr in der Post-Credit-Szene.

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