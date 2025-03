320 Millionen Budget und dann das: The Electric State ist Netflix' teuerster Film und eine absolute Sci-Fi-Enttäuschung

Für keinen Film hat Netflix mehr Geld ausgegeben als für The Electric State. Doch hält der Sci-Fi-Actionfilm der Avengers-Regisseure, was sein Preisschild verspricht?

The Electric State ist vergangenen Freitag bei Netflix erschienen und hat sich mittlerweile an die Spitze der Streaming-Charts gesetzt. Trotz schlechter Kritiken ist der Sci-Fi-Film beim Publikum also populär. Wir loten im Podcast aus, wo das Action-Abenteuer seinem Aushängeschild als teuerster Netflix-Film mit 320 Millionen US-Dollar Budget gerecht wird und wo es strauchelt.



The Electric State: Review, Netflix-Strategie und Vorlagen-Vergleich im Podcast

Zusammen mit dem Roboter Cosmo macht die Jugendliche Michelle (Millie Bobby Brown) sich in einer retro-futuristischen Zukunft der 1990er Jahre auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder. Weil sie dafür auch die verbotene Zone betreten muss, in die nach einem Krieg gegen die Maschinen rebellierenden Roboter verbannt wurden, sichert sie sich die Hilfe von Schmuggler Keats (Chris Pratt). Auf ihrer Mission machen die zwei sich allerdings mächtige Feinde.



The Eletric State rekrutiert nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter Stars der Filmwelt: Anthony und Joe Russo machten schon Avengers 3 und 4 zu Blockbustern und wenden ihr "Erfolgs-Rezept" nun auch bei Netflix an. Während der Sci-Fi-Film zwar mit überzeugend realistisch integrierten Robotern punktet, bleibt die aus Filmen wie A.I. - Künstliche Intelligenz und Ready Player One zusammengesetzte Handlung samt Figuren allerdings meist seelenlos und flach wie ein Baukasten.

Als Vorlage für The Electric State diente der gleichnamige illustrierte Roman des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, der schon die Grundlage zur Amazon-Serie Tales From the Loop lieferte. Fans dieser Graphic Novel werden wohl am stärksten die Köpfe darüber schütteln, wie die Netflix-Verfilmung mit einem solch träumerischen Ursprungsmaterial bei ihrem krachenden Action-Ergebnis herauskommen konnte. Haben die Russos die Vorlage überhaupt verstanden?

