Das erste Fallout Staffel 2-Poster ist da: Es zeigt den heiß erwarteten Schauplatz und die 3 wichtigsten Figuren

Seit knapp anderthalb Jahren warten Sci-Fi-Fans auf Staffel 2 des Amazon-Hits Fallout. Jetzt gibt es das erste Poster zu den neuen Folgen.

In der Apokalypse ist es still. Das gilt jedenfalls für die Dystopie von Fallout, auf deren 2. Staffel die Fans bereits seit Anfang 2024 warten. Jetzt gibt es endlich ein neues Lebenszeichen: Amazon hat das erste Poster zu Staffel 2 veröffentlicht.

Erstes Poster zu Fallout Staffel 2 zeigt New Vegas und 3 Fan-Lieblinge

Das Poster ist noch verhältnismäßig schlicht: Es zeigt die drei Held:innen Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und den Ghul (Walton Goggins), die sich durch die Wüste des ehemaligen Bundestaates Nevada schleppen. Direkt hinter ihnen prangt ein halbzerfallenes Schild mit der Aufschrift "Willkommen in New Vegas".

Das Schild deutet auf den Schauplatz der neuen Folgen hin: das von vielen Fans der Spielevorlage heiß geliebte New Vegas. Dorthin ist am Ende von Staffel 1 Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) geflohen, nachdem die Wahrheit über seine Vergangenheit ans Licht kam.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 wird im Dezember 2025 bei Amazon Prime Video erscheinen, wie auch das Poster zeigt. Ein genaueres Datum existiert bisher noch nicht. Ob erneut alle Folgen auf einen Schlag veröffentlicht werden, ist unklar.

