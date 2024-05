Das gab es bei Germany's Next Topmodel noch nie: Neue Staffel stellt absoluten Rekord auf

Lang, länger, Germany's Next Topmodel: Die 19. Staffel der Castingshow stellt einen Episoden-Rekord auf: Noch nie hatte eine Staffel mehr Folgen. Trotzdem wird es eng für die Show.

Der Modelwettbewerb von und mit TV-Ikone Heidi Klum ist trotz anhaltender Kritik ein Dauerbrenner auf ProSieben. Die Show läuft bereits in der 19. Staffel und zählt immer noch zu den erfolgreichsten Formaten im Free-TV. Auch den Sprung in die Streaming-Ära hat die Show überstanden. Jetzt stellt die aktuelle Staffel pünktlich zum Finale auch noch einen waschechten Episoden-Rekord auf: Noch nie war eine Staffel von Germany's Next Topmodel länger.

Die längste GNTM-Staffel aller Zeiten: Staffel 19 hat so viele Folgen wie nie zuvor

GNTM war schon immer eine Show, die sich über viele Wochen erstreckte. Allerdings könnte eingefleischten Fans aufgefallen sein, dass der Weg zum großen Finale über die Jahre immer länger wurde. Tatsächlich war die erste Staffel gerade einmal zehn Folgen lang, danach erhöhte sich die Anzahl langsam, aber stetig. Die 19. Staffel wird nun erstmals 19 Folgen haben und ist damit so lang wie nie zuvor.

ProSieben nennt keine offiziellen Gründe für steigende Folgenanzahl von Staffel zu Staffel, jedoch dürfte der anhaltende Erfolg der Modelshow zu der umfangreicheren Länge beitragen. Laut DWDL.de gehöre GNTM noch immer zu den größten ProSieben-Erfolgen. Der Marktanteil liege laut dem Nachrichtenmagazin bei über 20 Prozent. Darüber hinaus wird das Format auch noch Tage nach der TV-Ausstrahlung auf Joyn gestreamt, was zusätzliche Einnahmen generiert.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du das große GNTM-Finale der 19. Staffel gratis streamen

Gerade dann, wenn Heidi Klums Show mehr Folgen denn je hat, wird es knapp auf den attraktiven Sendeplätzen der Primetime: Die Fußball-EM steht kurz bevor. ProSieben möchte dem sportlichen Mega-Event nicht in die Quere kommen und sendet die letzten beiden Folgen kurzerhand innerhalb derselben Woche.

Das Halbfinale läuft am Dienstag, dem 11. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Das Finale von GNTM wird am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben übertragen. Die Folgen werden auf Joyn live gestreamt und stehen anschließend zum Abruf bereit.