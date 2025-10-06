Der vielleicht beste Anime der Herbst-Season überrumpelt das Publikum auf Amazon: "Was schaue ich mir überhaupt an?"

Der aktuell abgefahrenste Anime-Titel könnte gleichzeitig das Highlight der Herbst-Season sein. Dystopische Zustände und Mucki-Weihnachtsmann inklusive.

Wer schon glaubte, der festliche Hulk Hogan-Klassiker Santa Claus mit Muckis wäre wild gewesen, sollte sich warm anziehen. Japan hat nämlich noch ein Wörtchen mitzureden bei dem Konzept und musste es mal wieder auf herrlichste Weise übertreiben. Das abgefahrene Ergebnis nennt sich Sanda und ist Teil der aktuellen Anime-Herbst-Season 2025. Bisher ist erst eine Episode bei Amazon Prime Video* online, aber die Reaktionen darauf sind bereits eine echte Bescherung.

Anime-Highlight auf Amazon: Mucki-Santa in der Dystopie von Sanda

Im Japan des Jahres 2080 sind die Geburtenraten so weit zurückgegangen, dass es staatlich arrangierte Ehen gibt und junge Leute einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert genießen. Weihnachten ist eine fast vergessene Legende, nachdem der Weihnachtsmann versiegelt wurde. An einem 25. Dezember ersticht das Schulmädchen Shiori Fuyumura (Umeka Shoji) den Nachkommen Santas, einen Jungen namens Kazushige Sanda (Ayumu Murase), der sich daraufhin in eine muskulöse Version des bärtigen Geschenkebringers (Hiroki Tochi) verwandelt.

Episode 1 (Alles ist hell, werde ich älter?) ging am 4. Oktober 2025 bei Amazon online und sticht in der Anime-Season neben generischen Isekai-Fantasy-Titeln ganz schön raus. Nicht zuletzt aufgrund der aufwändigen Retro-Animation aus dem Studio Science Saru, die den Manga von Beastars-Autorin Paru Itagaki zum Leben erweckt.

Auf X postete ein User die besagte Verwandlungsszene aus dem Auftakt mit den Worten: "Was schaue ich mir überhaupt an?" Eine andere Userin lobte die für sie perfekte Prämisse und schrieb:

Was wäre, wenn der Weihnachtsmann sich im Körper eines Twinks versteckt und in einem dystopischen Japan von einem verzweifelten Mädchen auf der Suche nach ihrer vermissten besten Freundin an die Oberfläche gerufen wird? Es ist dynamisch, albern, einzigartig und die Animation ist einfach himmlisch.

Auch bei BlueSky griff eine Userin auf schwulen Slang zurück, um die Serie zu beschreiben:

Sanda ist also im Grunde Ranma 1/2 mit einem sich verwandelnden Twink-DILF. Und die andere Protagonistin ist ein gruseliges lesbisches Mädchen. Scheint wie für mich gemacht.

Und eine weitere Person gibt den Konsens vieler Stimmen folgendermaßen wieder:

Wenig überraschend der bisherige Höhepunkt der Season. Ich habe Beastars zwar noch nicht gesehen oder gelesen, aber der unverwechselbare Artstyle war leicht zu erkennen. Science Saru leistet großartige Arbeit bei der Animation und die Prämisse ist im besten Sinne seltsam.

Hier der Anime-Trailer zu Sanda:

Sanda - Trailer (Japanisch) HD

Noch mehr Anime:

Bei den Profis von Anime News Network zählt Sanda zu den am besten bewerteten Neuerscheinungen der aktuellen Herbst-Season. Reviewer James Beckett beginnt seine 5-Sterne-Kritik etwa mit dem Satz: "Gott segne dich, Paru Itagaki, du verdammte Spinnerin."

Falls ihr auch zu den Spinner:innen da draußen gehört, wisst ihr also, welche Anime-Serie ihr euch diesen Herbst geben solltet. Auch, wenn Weihnachten noch etwas entfernt ist ...

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

