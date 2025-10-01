Kult-Anime ist gleichzeitig mit 2 Neuauflagen zurück: Eine ist Live-Action und streamt gratis, die andere bei Disney+

Erinnert ihr euch an den Kult-Anime Ein Supertrio über drei diebische Schwestern? Fans können sich neuerdings nicht eine, sondern zwei brandneue Versionen ansehen.

"Wenn Katzenaugen glühen, wird euch nachts was blühen", hieß in den 90er Jahren im deutschen Opening zur Anime-Serie Ein Supertrio. Die Adaption von Tsukasa Hojos klassischem Manga über drei Schwestern, die ein Doppelleben als gekonnte Kunstdiebinnen führen, zählte zu den Highlights des damaligen TV-Nachmittagsprogramms, geriet dann aber einigermaßen in Vergessenheit. Jetzt aber wird uns wieder was blühen.

Neuerdings gibt es nämlich nicht nur das Anime-Remake Cat's Eye (2025) auf Disney+ zu sehen, sondern auch die französische Live-Action-Adaption Cat's Eyes (2024), die in der ZDF-Mediathek zuhause ist. Streamen bis die Katzenaugen glühen!

Die brandneue Anime-Neuauflage Cat's Eye auf Disney+

Hitomi Kisugi (Mikako Komatsu), ihre ältere Schwester Rui (Ami Koshimizu) und ihre jüngere Schwester Ai (Yumiri Hanamori) betreiben gemeinsam das Café Cat's Eye in Tokio. Zumindest ist das tagsüber ihre Hauptbeschäftigung. Nachts sieht das ganz anders aus, wenn das Trio sich in engen Anzügen zum nächsten Heist schwingt und als Kunstdieb Katzenauge die Museen und Galerien unsicher macht. Ihr Ziel ist es allerdings nicht, sich zu bereichern, sondern Hinweise auf den Verbleib ihres verschollenen Vaters Michael Heinz zu finden, der einst als Künstler aus Nazi-Deutschland floh. Auf den Fersen ist ihnen der glücklicherweise unbeholfene Polizist Toshi (Takuya Sato), Hitomis ahnungsloser Verlobter.

Das neue Cat's Eye wird seit dem 26. September wöchentlich auf Disney+ veröffentlicht. Zunächst soll es laut Anime News Network sechs Episoden geben, gefolgt von sechs weiteren ab dem 26. Dezember dieses Jahres.

Fans des Mangas und der klassischen Anime-Serie werden sich darüber freuen, dass der damalige Stil im Charakterdesign von Yosuke Yabumoto erhalten blieb. Zwar muss man auf den deutschen Kult-Song Wenn Katzenaugen glühen im Opening verzichten, dafür singt die japanische Pop-Sensation Ado den damaligen Original-Track für die neue Serie.

Auch interessant:

Live-Action-Adaption Cat's Eyes gratis in der ZDF-Mediathek

In Frankreich waren Mangas und Animes schon lange vor dem hiesigen Boom en vogue. So dürfte es kein großer Schock gewesen sein, dass die Katzenaugen-Ladys eine französische Live-Action-Adaption erhielten. Schließlich hatte man dort bereits eine lokalisierte Version von Hojos Action-Comedy City Hunter fabriziert. In Cats Eye geht es, wie in der japanischen Vorlage, um drei Schwestern: Tam (Camille Lou), Syl (Constance Labbé) und Alex (Claire Romain) aus Paris. Auch sie suchen nach dem Kunstschatz ihres Vaters, mit einem Unterschied: Der sie verfolgende Cop Quentin (MB14) ist nicht Tams Ehemann in spe, sondern ihr Ex-Freund.

Cat's Eyes wurde von Amazon sowie dem französischen Sender TF1 produziert und streamt seit Juli dieses Jahres mit acht Episoden in der ZDF-Mediathek.