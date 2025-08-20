"Die beste Musikshow in Deutschland": The Voice of Germany-Jury begeistert von 15. Jubiläumsstaffel

The Voice of Germany geht bald in die 15. Staffel und feiert somit Jubiläum. Die diesjährige Jury gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was euch erwartet.

The Voice of Germany geht bald in die Jubiläumsstaffel, doch Fans müssen sich noch ein wenig gedulden bis zur Ausstrahlung der Show. Doch die diesjährigen Juroren geben schon einmal einen kleinen Einblick und teilen ihre Erwartungen für die Staffel.



The Voice of Germany: Das sagen die Coaches zur kommenden Staffel

Für die Jubiläumsstaffel nehmen Coaches auf den Jurysitzen Platz, die schon einmal bei The Voice of Germany dabei waren. Ein Überblick über die Jurymitglieder und ihre Hoffnungen und Wünsche für die kommende Staffel:



Rea Garvey

Rea Garvey ist ein echtes Urgestein von The Voice of Germany und war schon in den ersten beiden Staffeln der Show Juror. Trotz mehrerer Pausen ist der irische Sänger schon siebenmal in der Show dabei gewesen und freut sich auf das Jubiläum:



Ich freue mich sehr, wieder bei The Voice of Germany zu sein, es ist so vertraut und gleichzeitig ist nichts wie früher – und das in der 15. Staffel! Ich komme dieses Mal ohne Plan, lasse mich einfach überraschen. Ich bin sehr neugierig auf alle Talente und gespannt auf jede Show!

Nico Santos

Der Singer Songwriter Nico Santos war von 2019 bis 2021 Coach bei The Voice of Germany und will für die Jubiläumsstaffel nochmal ran. Ob er diesmal eine Gewinnerin oder einen Gewinner hervorbringen wird? Das sind seine Erwartungen:

The Voice ist für mich immer noch die beste Musikshow, die wir in Deutschland haben. Punkt. Die letzten Staffeln hab ich selbst immer wieder als Fan vorm Fernseher mitgefiebert – jetzt wieder Teil davon zu sein, ist wie nach Hause kommen. [...] Und die Mischung auf den Coach-Stühlen ist einfach wild – im besten Sinne!

Shirin David

Shirin David war zwar bisher nur einmal Jurorin, doch ihre Musik- und TV-Erfahrung spricht Bände. Sie war neben The Voice of Germany auch Jurorin bei DSDS. Sie selbst fühlt sich erfahrener und selbstsicherer, wie sie sagt:



Für mich ist es eine riesige Ehre, zur 15. Jubiläumsstaffel wieder als Coach mit bei The Voice of Germany dabei sein zu dürfen. Ich hatte nur einen Live-Auftritt bei meinem ersten Mal vor zwei Jahren auf dem roten Stuhl hinter mir – nun komme ich in dieser Staffel erfahrener, selbstbewusster und mit zwei hinter mir gebrachten Arenatouren zurück in den Stuhl.

Michi Beck und Smudo

Wohl die größte Überraschung bei der neuen Staffel von The Voice of Germany: Das ikonische Duo Michi Beck und Smudo ist zurück auf dem Jurorenstuhl. Zuletzt sind sie 2018 in der Show aufgetreten und wollen sich wieder eine Siegerin oder einen Sieger sichern:



Endlich wieder The Voice of Germany! Und dieses Jahr feiern wir auf unserem Doppelstuhl gleich zwei persönliche Jubiläen: Denn die 15. Staffel The Voice of Germany ist für uns schon die insgesamt 10. Staffel als Coaches bei The Voice. Und jetzt holen wir hoffentlich – aber auch sehr voraussichtlich – unseren dritten Sieg!

Wann es mit The Voice of Germany losgeht

Für The Voice of Germany wurde noch kein festes Datum angekündigt. Joyn berichtet, dass es im Herbst 2025 soweit sein soll. Melissa Khalaj und Thore Schölermann werden die Show weiterhin moderieren.

