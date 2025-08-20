Sensationelles Gefragt – Gejagt-Finale: Sebastian Jacoby scheitert nach zwei kleinen Fehlern

Während es bei Gefragt – Gejagt für die Kandidat:innen um das Geld geht, sind die Jäger oft für den Spaß und die Ehre dabei. Diesmal kam es im Finale zu einem besonders spaßigen Duell mit einem schlechten Ende für den Jäger.

Bei Gefragt – Gejagt ist man als Jäger leicht in der Favoritenrolle - vor allem wenn man Sebastian Jacoby heißt. Doch diesmal wurde es für den "Quizgott" eng, denn seine Gegner waren fokussiert und Jacobys Schwächen sorgten für eine knappe Niederlage.



Gefragt – Gejagt-Finale: Jacoby musste 16 richtige Antworten erreichen

Am Montag, den 18. August, kam es zu einem phänomenalen Finale bei Gefragt – Gejagt. Zwei Kandidaten konnten sich 5.500 Euro sichern, die sie gegen Jäger Sebastian Jacoby verteidigen mussten. In der Hinrunde konnten die beiden Finalisten 16 Fragen richtig beantworten.



Doch 16 richtige Antworten müssen bei Sebastian Jacoby nichts heißen, denn der Quizgott hat auch gerne mal einen Lauf mit 20 richtigen Antworten. Ein ärgerlicher Patzer sorgte dabei für einen frühen Aussetzer, als er das Ende der Antike mit dem des Mittelalters verwechselte und daher eine leichte Frage abgab.



Knappes Finale: Nur neun Sekunden und zwei richtige Antworten trennten vom Sieg

Doch besonders spannend wurde es in den letzten 15 Sekunden. Jacoby hatte schon 15 von 16 Fragen richtig beantwortet, bis seine Schwachstelle kam: eine Frage zu Popmusik. Jacoby wusste nämlich nicht, wie Nenas erster Hit hieß. Für die Kandidaten natürlich kein Problem: "Nur geträumt".

Damit hatte der Quizgott nur noch neun Sekunden für zwei richtige Antworten. Nach einer falschen und einer richtigen Antwort hing für Jacoby alles von der letzten Frage ab. Er musste improvisieren und rief bei der unvollständigen Frage zum Tierkreiszeichen in der letzten Sekunde "Löwe", was sich aber als falsch herausstellte. Somit konnten sich die beiden Finalisten das Geld sichern und waren sichtlich erleichtert.



Alexander Bommes war schwer beeindruckt und gratulierte den Kandidaten zu ihrem Sieg. "Weil ihr toll gekämpft habt, super Rücksetzer, habt ihr euch das wirklich verdient", so der Moderator. Sebastian Jacoby sprach zum Schluss auch noch seine Wertschätzung aus: "Mein Respekt".



Wie ihr Gefragt – Gejagt schauen könnt

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie auf Abruf in der ARD-Mediathek nachholen.

