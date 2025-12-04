Die beste Soundbar von Bose zum Tiefpreis: Kompakte Alternative zur Sonos Arc ist jetzt günstige wie noch nie!

Boses gut bewertete Sonos-Arc-Konkurrenz in Form der Smart Ultra Soundbar bekommt ihr aktuell im Angebot bei Amazon so günstig wie noch nie.

Während es Sonos' überlegenes Topmodell Arc Ultra auch nach dem Black Friday derzeit noch vergleichsweise günstig gibt, hat Boses Flaggschiff im Gewand der Smart Ultra Soundbar kürzlich einen neuen Tiefpreis erreicht: Bei Amazon bekommt ihr sie aktuell um satte 41 Prozent reduziert * im Vergleich zur Preisempfehlung und damit rund 100 Euro günstiger als die Sonos. Für nur 10 Euro mehr lässt sich dort auch die weiße Version der Bose Smart Ultra Soundbar auswählen.

Bose Smart Ultra Soundbar um 41 % reduziert! Deal Jetzt zu Amazon

Das bietet die Bose Smart Ultra Soundbar

Surround-Sound-System mit sechs Schallwandlern, inklusive nach oben abstrahlenden Dipol-Lautsprechern für raumumfassenden Klang

unterstützt viele verschiedene Dolby-Formate , darunter Dolby Atmos

, darunter Dolby Atmos Boses TrueSpace-Technologie trennt Audiosignale und verteilt sie auf unterschiedliche Bereiche für mehr Immersion

für mehr Immersion besonders klare Sprachwiedergabe dank Dialog-Modus mit KI , der Stimmen und Surround-Sound ausgleicht

, der Stimmen und Surround-Sound ausgleicht arbeitet kabellos per WLAN und Bluetooth sowie über HDMI eARC oder optischen Anschluss und bietet Sprachsteuerung

und bietet Sprachsteuerung lässt sich per SimpleSync auf Knopfdruck auch mit anderen Bose Bluetooth-Lautsprechern und ausgewählten Bose-Kopfhörern verbinden

kann u. a. mit Bose Surround-Speakers * erweitert werden weitere Details zur Ausstattung gibt's auch bei Amazon *





Rezensionen und Test: So gut ist die Bose Smart Ultra Soundbar

In über 800 Rezensionen Rezensionen bei Amazon * kommt die Soundbar mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen ziemlich gut an und auch im Fachtest von Techradar gab es gute 4 von 5 Sterne als Testwertung. Dort wird sie als "kompakte Sonos-Arc-Alternative" bezeichnet und hat demnach viel zu bieten. "Sie ist relativ kompakt, wunderschön verarbeitet und gestaltet, passt sich schnell und präzise an Ihre Umgebung an und verfügt über zahlreiche gut durchdachte Steuerungsoptionen."

Jetzt zum Angebot: Bose-Soundbar zum Tiefpreis bei Amazon *

Auch in puncto Klangqualität gibt es viel zu loben, allerdings soll sie nicht ganz perfekt sein, insbesondere was Dolby Atmos angeht. Besonders hervorgehoben werden ein breiter und schön detaillierter Klang, eine vorbildliche Verarbeitung und Oberfläche sowie die vielen großartigen Steuerungsoptionen. Angekreidet wird indes, dass es dem Klang etwas an Gewicht fühlt, ebenso wie ein eingeschränktes Gefühl bei der Audio-"Höhe" und dass TrueSpace nicht abschaltbar ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

