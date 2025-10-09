Die meisten Fans haben komplett vergessen, dass sie in Star Wars mitspielt – jetzt will sie trotzdem zurückkehren

Hollywood-Star Rose Byrne spielte einst eine Mini-Rolle in Star Wars, die heute fast vergessen ist. Nun signalisierte die Australierin Interesse an einer Rückkehr ins Franchise.

Es gibt sicher nicht wenige Star Wars-Fans, die den Prequel-Mittelteil Episode II – Angriff der Klonkrieger am liebsten vergessen würden. Doch selbst unter denjenigen, die nicht dazugehören, werden sich wohl nur noch die wenigsten daran erinnern, dass in besagtem Film ein heutiger Hollywood-Star in einer ziemlich kleinen Rolle zu sehen ist.

Die Rede ist von Rose Byrne (Insidious, Brautalarm) und ihrem Part der Dormé. Dor...wer? Kurze Erinnerungsauffrischung: Dabei handelt es sich um eine der Zofen von Senatorin Padmé Amidala (Natalie Portman), die weniger als deren Dienerin, sondern vielmehr als Leibwächterin fungierte. Zudem war sie eine der engsten Vertrauten Padmés.

Byrne durfte in dieser Mini-Rolle nur zwei Zeilen Text im Film zum Besten geben. Einer Rückkehr zum Franchise wäre sie dennoch nicht abgeneigt, wie sie nun andeutete.

"Ich bin bereit!": Rose Byrne würde als Dormé zu Star Wars zurückkehren

In der aktuellen Episode des Happy Sad Confused-Podcasts von Hollywood-Insider Josh Horowitz wurde Byrne auf ihren Part vor 23 Jahren angesprochen und zeigte sich begeistert:

Ich meine, selbst ein winziger Teil des [Star Wars]-Universums zu sein, ist so schön. Wie man einfach mitschwingt und immer noch Teil dieses Dialogs ist, dieser Kette von Charakteren in diesem Film, dieses Universums, das bei den Menschen Anklang findet. Es ist so wunderbar, ich habe es lieben gelernt.

Horowitz ließ es sich daraufhin nicht nehmen, Byrne nach der Möglichkeit eines Star Wars-Comebacks abzuklopfen. Diese scheint dafür durchaus offen zu sein, wie ihre Reaktion vermuten lässt:

Ich bin bereit! Niemand hat angerufen. Vielleicht tun sie es nach diesem Gespräch.

Ob es wirklich eines Tages dazu kommt, dass wir Byrne als Dormé wiedersehen, steht natürlich in den Sternen. Im Star Wars-Universum ist bekanntlich nichts unmöglich. Da Byrne jedoch gerade mit If I Had Legs I'd Kick You ihren bisherigen Karriere-Höhepunkt erlebt und nach ihrer Auszeichnung bei der zurückliegenden Berlinale als Oscar-Kandidatin gilt, sollten bei einem erneuten Dormé-Auftritt wohl mindestens drei Textzeilen herausspringen.

Wann erscheint der nächste Star Wars-Film im Kino?

Das nächste Star Wars-Projekt, das die große Leinwand erreicht, wird The Mandalorian and Grogu sein. Dessen Kinostart wurde auf den 21. Mai 2026 gelegt.

Auf Rose Byrne bzw. Dormé müsst ihr darin definitiv verzichten. Ein Rewatch ihrer Szenen in Angriff der Klonkrieger ist aber in der Streaming-Flatrate von Disney+ möglich.