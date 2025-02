Das sind die Gewinner der Berlinale 2025 - Live-Updates

Heute werden die Preistragenden der Berlinale 2025 bekanntgegeben. Wer gewinnt den Goldenen Bären der Jubiläumsausgabe?

In den letzten zwei Jahren ging der Hauptpreis des bedeutendsten deutschen Filmfestivals jeweils an eine Dokumentation. Aber wie entscheidet die Jury dieses Jahr?

Ins Rennen um den Goldenen Bären der 75. Internationale Filmfestspiele von Berlin gehen 2025 neue Filme von Richard Linklater, Radu Jude und Lucile Hadzihalilovic. Zu den Schauspielenden mit Chancen auf Darstellerpreise im Wettbewerb der Berlinale gehören Jessica Chastain, Ethan Hawke, Rose Byrne und Julia Jentsch. Heute Abend werden die Preise im Berlinale Palast überreicht und in diesem Artikel werden die Preistragenden kontinuierlich aktualisiert.

Die Kritik hat übrigens schon entschieden. Der Preis für den besten Film im Wettbewerb der internationalen Kritikerorganisation FIPRESCI ging an Oslo-Stories: Träume von Dag Johan Haugerud, der am 8. Mai in den deutschen Kinos startet.

Die Preise im Wettbewerb der 75. Berlinale [im Update]

Goldener Bär für den Besten Film:

Oslo-Stories: Träume von Dag Johan Haugerud



Silberner Bär Großer Preis der Jury:

Silberner Bär Preis der Jury:

Silberner Bär für die Beste Regie:

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle:

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle:

Silberner Bär für das Beste Drehbuch:

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung:

Über die Vergabe der Preise entschied dieses Jahr eine siebenköpfige Jury unter der Leitung von Todd Haynes.

Die internationale Jury bestand dieses Jahr aus:

Weitere Auszeichnungen des Festivals (Auswahl)

Goldener Bär für den besten Kurzfilm: Lloyd Wong, Unfinished von Lesley Loksi Chan



Silberner Preis der Jury (Kurzfilm): Ordinary Life von Yoriko Mizushiri

Cupra Filmmaker Award (Kurzfilm): Quenton Miller für Koki, Ciao

Die 75. internationalen Filmfestspiele von Berlin finden vom 13. bis zum 23. Februar statt. Es ist die erste Festivalausgabe unter der neuen Leiterin Tricia Tuttle, die die Aufgabe vergangenes Jahr nach dem Ausscheiden von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek übernommen hat.