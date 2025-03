Nach 26 Jahren wurde ein George Lucas-Cameo in Star Wars Episode 1 enthüllt: Er versteckt sich bei einer Stunde und 58 Minuten

An diesem Punkt sollten eigentlich alle Geheimnisse von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung gelüftet sein. Wie sich aber herausstellt, gibt es einen Mini-Cameo von George Lucas, der bisher völlig unbekannt war.

Letztes Jahr feierten wir das 25-jährige Jubiläum von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung und wägten uns in der Gewissheit, jedes Detail über den Auftakt der Prequel-Trilogie längst erfahren zu haben. Ein Jahr später erreicht uns jedoch ein ganz besonderes Fundstück, das bis dato niemand auf dem Schirm hatte.

Nicht nur schleichen sich in einer Senatssitzung mehrere E.T.s am Rand des Bildes. Auch Star Wars-Schöpfer George Lucas hat einen Cameo-Auftritt in dem Film, der über Dekaden hinweg unentdeckt blieb. Lucas' Gesicht ist eingraviert in den Torbogen. Ihr müsst jedoch wirklich Adleraugen besitzen, um ihn zu erkennen.

Versteckter Mini-Cameo in Die dunkle Bedrohung: So entdeckt ihr Star Wars-Schöpfer George Lucas

Im Finale von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung versucht Königin Amidala, den Palast von Theed auf ihrem Heimatplaneten Naboo zurückzuerobern. In einer Szene sehen wir, wie sie mit ihren Verbündeten durch einen riesigen Säulengang in dem Palast rennt. Wenn ihr den Film bei einer Stunde, 58 Minuten und 17 Sekunden anhaltet, könnt ihr im Hintergrund einen beeindruckenden Torbogen ausmachen.

Computer, enhance:

In der Mitte des Torbogens befindet sich ein ovales Bildnis, das nach einem Foto von George Lucas modelliert wurde. Nicht einmal in der 4K-Überarbeitung, die letztes Jahr im Kino lief, ist dieser Mini-Cameo aufgefallen. Zum Glück hat der Journalist Clayton Sandell nun mit ILM-Veteranin Caroleen "Jett" Green gesprochen.

Jett Green ist vor allem für ihre atemberaubende Matte Paintings bekannt, die sie unter anderem für Star Wars angefertigt hat. Bei Matte Paintings handelt es sich um gemalte Hintergründe. Früher wurden diese Bilder auf Glas aufgebracht, heutzutage entstehen sie meistens digital. Auch bei der obigen Szene kam ein Matte Painting zum Einsatz.

Im Gespräch mit Sandell verrät Green, wie es zu dem Lucas-Cameo kam:

Ich beschloss, ein Foto von George [Lucas] zu nehmen und es auf dieser Steintafel anzubringen. Ich dachte: 'Na, das wird cool sein. Wenn man das Bild verkleinert, ist sein Gesicht nur noch verschwommen.'

Als sie Visual Effects Supervisor Scott Squires die Modifikation des Matte Paintings zeigte, sagte dieser, dass Lucas selbst seinen Segen geben müsse. Green erinnert sich an die darauffolgende Begegnung:

George ist sehr ruhig. Er sieht es sich an und sagt: 'Oh, wie frech, wie frech.' Ich sagte: 'Ja, aber das bist du! Es ist dein Gesicht.' Und dann war es wieder still. Und ich sitze einfach nur da mit allen. Ich kann das Gefühl gar nicht richtig beschreiben, aber aus irgendeinem Grund wusste ich, dass ich keinen Ärger bekommen würde. Und dann sagt George: 'Okay. Lass es drin.'

Abseits dieses Mini-Cameos hatte Lucas in der Prequel-Trilogie einen weiteren Auftritt, der etwas leichter zu erkennen ist. In Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith schaut er kurz als Baron Papanoida in der Opernszene auf Coruscant vorbei. Diesen Cameo könnt ihr euch bald noch mal auf die bestmögliche Weise erleben.

Der Abschluss der Prequel-Trilogie kommt für vier Tage zurück ins Kino. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum des Films. Vom 24. bis zum 27. April 2025 mischt Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith das aktuelle Kinoprogramm auf. In diesem Zuge bekommen wir den Film erstmals in 4K und 4DX auf der Leinwand zu sehen.

Das nächste neue Star Wars-Projekt, das an den Start geht, ist die 2. Staffel von Andor. Diese feiert am 23. April 2025 ihre Premiere bei Disney+. Uns erwarten insgesamt zwölf Episoden, die wöchentlich in Dreierblöcken veröffentlicht werden.