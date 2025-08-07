Die meisterwartete Serie des Jahres entfesselt "Ur-Monster aus unserer Vergangenheit": In 3 Tagen startet sie

In 3 Tagen erschient die laut mehreren Quellen am sehnlichsten erwartete Serie des restlichen Jahres. Sie baut ein einzigartiges Universum aus, das 1979 auf der Leinwand seinen Anfang nahm.

Wer schon zu den finstersten Ecken des Universums gereist ist, kehrt vielleicht am besten nach Hause zurück. Das hat sich offenbar auch Noah Hawley (Fargo) gedacht, der ab dem 13. August 2025 Alien: Earth bei Disney+ veröffentlicht. Erstmals wählt er darin die Erde als Hauptschauplatz für das extrem beliebte Sci-Fi-Horror-Franchise.

Alien: Earth ist die meisterwartete Serie des Jahres – sie soll ein Universum erneuern

Hawleys Alien-Serie spielt zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten Franchise-Films von 1979. Mega-Konzerne wie Weyland-Yutani und Prodigy kämpfen um die Vorherrschaft auf dem blauen Planeten und wollen über die Frage entscheiden, welche künstlichen Wesen den natürlichen Menschen künftig übertreffen sollen – Menschen mit Maschinenteilen, sogenannte Cyborgs, oder menschenähnliche Maschinen, die als Androiden bekannt sind.

Schaut hier den Trailer zu Alien Earth:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In diese gnadenlose Welt stürzt das havarierte Raumschiff USCSS Maginot mit seiner gefährlichen Fracht – fünf Alien-Rassen aus den dunkelsten Winkeln des Weltraums. Bergungstrupps wie der Mensch-Maschine-Hybridin Wendy (Sydney Chandler) sollen die Lebensformen für ihre jeweiligen Konzerne bergen – und laufen direkt ins Verderben.

Alien: Earth gilt für mehrere Quellen als meisterwartete Serie des restlichen Jahres. Viele Fans werden sich dennoch fragen, was Showrunner Hawley dem Alien-Franchise Neues hinzufügen kann. In einer Pressekonferenz offenbarte er jüngst einen frischen Blick auf die Grundlagen der Sci-Fi-Horror-Reihe:

Als man mich nach Ideen für Alien gefragt habe, dachte ich: Worum geht es in Alien? Um Ur-Monster aus unserer Vergangenheit, die Sigourney töten wollen. Und dann die KI-Zukunft, von der wir auch mitbekommen, dass sie sie töten will. Die Menschheit ist also gefangen zwischen der AI der Zukunft und den Ungeheuern der Vergangenheit.

Sofern es Hawley gelingt, Alien-Monster wie künstliche Menschen als bedrohliche Akteure zu inszenieren, ist eine der wichtigsten Weichen für den Serien-Erfolg schon gestellt. In wenigen Tagen erscheinen die ersten Folgen bei Disney+.

Wann startet Alien: Earth bei Disney+?

Die ersten zwei Alien: Earth-Folgen sind ab dem 13. August 2025 bei Disney+ verfügbar, alle weiteren erscheinen im Wochentakt. Insgesamt umfasst Staffel 1 acht Episoden.