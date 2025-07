Die meisterwartete Serie des Jahres startet in 4 Wochen bei Disney+: Sie setzt ein 2 Milliarden-Universum fort

Wenn ihr 2025 nur eine Serie schaut, dann diese: Eines der größten Spektakel des Jahres startet in vier Wochen bei Disney+. Es setzt ein Franchise fort, das vor 46 Jahren seinen Anfang nahm.

Bei Disney+ hört dich niemand schreien. Das gilt zumindest in vier Wochen, wenn Alien: Earth endlich im Stream landet. Die Sci-Fi-Horror-Serie setzt endlich das extrem beliebte Franchise fort, das 1979 mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt seinen Anfang nahm. Für uns und viele andere handelt es sich um die meisterwartete Serie des Jahres.

Alien Earth bei Disney+: Auf keine andere Serie warten Fans so ungeduldig

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor dem ersten Teil der Filmreihe. Fünf Mega-Konzerne, darunter das aus dem Franchise bekannte Unternehmen Weyland-Yutani, ringen um die Vorherrschaft auf der Erde, indem sie die Produktion von Androiden vorantreiben. In diese finstere Welt stürzt ein havariertes Raumschiff namens USCSS Maginot.

Schaut euch hier den neuesten Alien Earth-Trailer an:

Alien: Earth - S01 Trailer (Deutsch) HD

An Bord befinden sich fünf Kreaturen aus den dunkelsten Ecken des Universums. Um die Fracht zu bergen, wird ein Trupp um die Androidin Wendy (Sydney Chandler) losgeschickt. Und läuft, wie es der Trailer andeutet, ins offene Verderben.

Das Alien-Franchise hat mitsamt aller Hauptfilme und Crossover seit 1979 knapp zwei Milliarden US-Dollar einspielt, wie The Numbers vorrechnet. Bei einem derart langlebigen und beliebten Kino-Universum ist die Vorfreude auf Alien: Earth dementsprechend groß: Sowohl IMDb als auch CBR listen sie als die am meisten erwartete noch kommende Serie des Jahres. Auch auf Moviepilot hat sie so viele Vormerkungen wie keine andere Serie, darüber hinaus landet sie auch in unserem Vorschau-Podcast auf Platz 1.

Wann kommt Alien: Earth zu Disney+?

Alien: Earth erscheint am 13. August 2025 bei Disney+. Zum Anfang werden zwei Episoden veröffentlicht, jede weitere folgt in wöchentlichem Rhythmus. Showrunner der Serie ist Noah Hawley (Fargo), neben Chandler steht unter anderem Timothy Olyphant (Justified) vor der Kamera.

Podcast-Vorschau mit Alien Earth: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.