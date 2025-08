Die meisterwartete Serie des Jahres startet in einer Woche: Beim Dreh wollte der Macher sich "so viel wie möglich selbst ekeln"

Keine Serie wird von so vielen Fans herbeigesehnt: In 7 Tagen startet ein Spektakel im Stream, das ein gigantisches Leinwand-Universum fortsetzt. Und offenbar ganz schön eklig wird.

Im Weltraum hört dich niemand schreien – aber im Wohnzimmer schon. Alien: Earth bringt in nur einer Woche die extrem beliebte Sci-Fi-Saga der Alien-Reihe in den heimischen Disney+-Stream. Wer darauf hofft, endlich wieder einmal so richtig von schleimigen Monstern verstört zu werden, darf sich freuen. Das versprechen zumindest die Worte von Showrunner Noah Hawley.

Darum geht's im Sci-Fi-Horror Alien Earth: Die Serie spielt kurz vor dem ersten Film

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor den Ereignissen des Kino-Erstlings Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von 1979. Die Erde wird von skrupellosen High Tech-Konzernen beherrscht, die alle natürlichen Menschen durch den nächsten Entwicklungsschritt in Rente schicken wollen – entweder durch technologisch verbesserte Menschen (Cyborgs) oder künstlich erschaffene, menschenähnliche Maschinen (Androiden).

Schaut euch hier den Trailer zu Alien Earth an:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In diese gnadenlose Welt stürzt ein havariertes Raumschiff: Die USCSS Maginot hat mehrere mörderische Lebensformen aus den finstersten Ecken des Universums geladen. Ohne die Gefahr zu beachten, schicken die geldgierigen Konzerne Bergungstrupps wie den der Hybridin Wendy (Sydney Chandler) zur Absturzstelle – und ins Verhängnis.

Alien: Earth ist laut mehreren Quellen die aktuell meisterwartete Serie des Jahres.

Die Monster in Alien: Earth sollen Sci-Fi-Fans anwidern

In Alien: Earth wird also nicht nur der berühmte Xenomorph der Filmreihe zu sehen sein, sondern auch eine Riege ähnlich gefährlicher Aliens. Damit diese dem großen Vorbild in nichts nachstehen, beharrte Showrunner Hawley bei der Inszenierung auf optischer Abseitigkeit. Durch die neuen Monster will er die Reihe frisch halten, führte er kürzlich bei einer Pressekonferenz aus:

Die [Horror-]Entdeckungsreise [dessen, was hinter den Versionen des Aliens steckt,] können wir nach sieben Filmen nicht zurückholen. Aber wenn wir neue Kreaturen einführen und du nicht weißt, wie sie sich reproduzieren oder was sie essen, dann fühlst du dieses Grauen jedes Mal, wenn sie auf dem Bildschirm erscheinen.

Oder sie sind nicht sichtbar, aber du weißt, dass sie da draußen sind, und du weißt nicht, was als nächstes passiert. Für mich war es eine Frage der Funktionalität: Welchen Nutzen haben sie in der Story? Und dann wollte ich mich während ihrer Erschaffung so viel wie möglich selbst ekeln.

Auch interessant:

Wann kommt Alien: Earth zu Disney+?

Alien: Earth startet am 13. August 2025 mit zwei Folgen, deren Nachfolger im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Insgesamt umfasst die Serie acht Episoden. Neben Chandler ist unter anderem Timothy Olyphant (The Mandalorian) vor der Kamera zu sehen.

Podcast mit Alien Earth: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.