"Die Oscars interessieren mich nicht": Denzel Washington rechnet mit dem größten Filmpreis ab

Schauspiel-Legende Denzel Washington ist als zweifacher Oscar-Gewinner kein Kind von Traurigkeit, was Auszeichnungen anbelangt. Nun disst er den König der Filmpreise allerdings.

Nicht umsonst gilt Hollywood-Megastar Denzel Washington als einer der besten Schauspieler seiner Generation. Für die begehrteste und größte Auszeichnung, dem Oscar, war er bereits zehnmal in der Darsteller-Kategorie nominiert und konnte den Preis zweimal mit nach Hause nehmen – für Glory und Training Day.

In einem Interview gab er nun bekannt, dass er von diesen Auszeichnungen aber gar nichts hält, wie Cinema Blend berichtet.

Deswegen interessiert sich Denzel Washington nicht für die Oscars

Für viele Schauspieler:innen geht mit der Oscar-Nominierung ein langersehnter Traum in Erfüllung. Denzel Washington, der bereits ikonische Performances in Filmen wie Malcolm X, Training Day und Philadelphia ablieferte, sieht das Ganze jedoch anders. In einem Interview mit Jake Hamilton für seinen neuen kommenden Film Highest 2 Lowest gab er seine Haltung zu den Oscars bekannt. Die Verleihung sei ihm herzlich egal.

"Ich mache es nicht für die Oscars", äußerte sich Washington zu der Frage, ob er auf seinem Regal noch Platz für einen weiteren Oscar hätte. Fortführend betonte er seine langjährige Erfahrung in der Branche und meint, dass es Zeiten gab, wo er gewinnen hätte sollen und dass es Zeiten gab, wo er nicht hätte gewinnen sollen und trotzdem ausgezeichnet wurde.

"Der Mensch vergibt Auszeichnungen, Gott vergibt Belohnungen. Die Oscars interessieren mich nicht", gibt Washington abschließend von sich und beruft sich somit auf seine starke Religiosität. Von Menschen vergebene Preise können damit wohl einfach nicht mithalten.

Wann und wo kann man Denzel Washington als Nächstes sehen?

Washingtons nächstes Projekt ist Highest 2 Lowest von Regisseur Spike Lee, der hierzulande am 5. September auf Apple TV+ erscheinen wird.