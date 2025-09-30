Die Simpsons haben sich schon vor 18 Jahren über ihre eigene Film-Fortsetzung lustig gemacht

Die Simpsons kehren ins Kino zurück – und das mit einem unerwarteten Twist. Die Ankündigung von Teil 2 macht einen alten Witz aus der Serie noch viel, viel besser.

Obwohl Die Simpsons nach wie vor eine der einflussreichsten Serien der TV-Geschichte ist, hat die gelbe Familie aus Springfield in den vergangenen Jahren durchaus an Relevanz im popkulturellen Diskurs verloren. Vor wenigen Stunden waren die Simpsons trotzdem wieder in aller Munde, denn ein neuer Kinofilm wurde angekündigt.

Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass sich bei Disney und 20th Century Studios ein solches Projekt in Entwicklung befindet. Nun haben wir die offizielle Bestätigung: Die Simpsons 2 startet am 23. Juli 2027 in den USA im Kino. Findigen Fans ist dabei sofort eine Sache aufgefallen, dass damit ein alter Gag aus der Serie neues Leben erhält.

Neu angekündigte Fortsetzung: Die Simpsons 2 kommt genau zum letztmöglichen Zeitpunkt ins Kino

Um diesen Gag zu verstehen, müssen wir kurz in der Zeit zurückreisen. Als im September 2007 die 1. Folge der 19. Staffel von Die Simpsons auf FOX ausgestrahlt wurde, handelt es sich dabei um die erste Folge seit der Veröffentlichung von Die Simpsons – Der Film, der zuvor am 27. Juli 2007 in den USA ins Kino gekommen war.

In der Eröffnungssequenz machte sich die seit 1989 laufende Serie damals darüber lustig, dass es fast zwei Dekaden gedauert hat, bis sie einen Kinofilm hervorgebracht hat. Bart schrieb im Zuge des genannten Chalkboard-Gags an die Tafel:

I will not wait 20 years to make another movie.

Auf Deutsch übersetzt:

Ich werde keine 20 Jahre warten, um einen weiteren Film zu drehen.

Damals wurde der Moment als Augenzwinkern hingenommen und vermutlich dachte jeder in Hollywood tatsächlich, dass Bart sein Versprechen halten würde. Nicht zuletzt hatte der damals 75 Millionen US-Dollar teure Film an den weltweiten Kinokassen die 500-Millionen-Marke passiert und galt somit als großer Erfolg für das Studio.

Alter Gag wieder aktuell: Schlussendlich mussten wir doch (fast) 20 Jahre auf Die Simpsons 2 warten

Wie einige Fans anmerken, ist jetzt aber genau das passiert: Bis Die Simpsons 2 ins Kino kommen, werden fast exakt 20 Jahren vergangen sein. Wenn wir es genau nehmen, liefern die Simpsons ihr zweites Leinwandabenteuer vier Tage vor Ablauf der Frist ab. Damit dürfte 2007 nach dem Erfolg des ersten Teils niemand gerechnet haben.

Eigentlich passt das perfekt zu Die Simpsons: Schon in der Vergangenheit hat die Serie ganz beiläufig immer mal wieder diverse Ereignisse in der Geschichte vorhergesagt, etwa die Präsidentschaft von Donald Trump und den Kauf von Fox durch Disney. Umso witziger ist es, dass es nun das Schicksal des eigenen Franchise trifft.