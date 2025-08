Die Star Trek-Neuauflage von Raumschiff Enterprise wird immer konkreter: Jetzt gibt es sogar schon einen Titel

Geht es nach Star Trek: Strange New Worlds mit einer weiteren Enterprise-Serie über das Captain Kirk-Kommando weiter? Einen Titel hätten die Macher schon für das potentielle Spin-off.

Die aktuell beste und beliebteste Star Trek-Serie ist Strange New Worlds, das sich derzeit in Staffel 3 befindet und insgesamt fünf Seasons laufen wird. Seit kurzem ist ein mögliches Spin-off im Gespräch, in welchem Paul Wesley als James T. Kirk das Kommando übernehmen würde. Man muss kein Hardcore-Trekkie sein, um zu ahnen, dass man damit in den Bereich der klassischen Originalserie Raumschiff Enterprise vordringen würde.

Auf der San Diego Comic-Con kam nun heraus, dass die Macher um Showrunner Akiva Goldsman bereits einen Titel für den angedachten Kirk-Ableger zu haben scheinen ...

Die neue Raumschiff Enterprise-Serie könnte Star Trek: Year One heißen

Wie TrekMovie vom großen Star Trek-Panel bei der Comic-Con berichtet, hatte Goldsman folgendes über die mögliche Originalserien-Neuinterpretation zu sagen:

Wir fingen an, diese Idee von den großen verlorenen Jahren zu haben, die in all unseren Kopf- und Nebenkanons existieren, aber nie wirklich eine Chance hatten, auf dem Bildschirm zu sein. Wir haben also versucht, auf Pikes Enterprise zurückzublicken und darin die Art von Storytelling-Werten zu vermitteln, die wir heute haben, und uns direkt bis zu Kirks ersten Arbeitstag zu bringen. Und das ist unsere Hoffnung, und das ist unser Plan.

Im Weiteren sprach der Star Trek-Macher die Fans im Bezug auf Verantwortlichen an, die das Schicksal der Serien steuern. Dabei ließ er dabei ganz nebenbei den potentiellen, vielleicht vorläufigen, aber in jedem Fall einleuchtenden Serientitel fallen:

Wenn ihr uns genug mögt, schreibt ihr einfach: 'Liebes Skydance und Paramount, wir wissen, dass ihr noch die Sets habt. Wollt ihr nicht Star Trek: Year One machen?'

Mit "Jahr eins" ist der Beginn der Fünfjahresmission gemeint, die wir in der Originalserie Raumschiff Enterprise mit William Shatner als Captain Kirk sehen. Ursprünglich waren für diese fünf Staffeln angedacht, produziert wurden aber nur drei.

Vorher geht es aber an die Starfleet Academy

Seit dem 17. Juli und noch bis zum 11. September gibt es wöchentlich neue Folgen von Star Trek: Strange New Worlds auf Paramount+ zu sehen. Dort steht auch schon die nächste Serie des langjährigen Sci-Fi-Franchise in den Startlöchern – Star Trek: Starfleet Academy.

In dem Star Trek: Discovery-Ableger, der im 32. Jahrhundert an der neu eröffneten Sternenflottenakademie spielt, übernimmt Oscarpreisträgerin Holly Hunter als Nahla Ake nicht nur die Leitung der Bildungseinrichtung, sondern auch das Kommando des dazugehörigen Raumschiffs USS Athena. Ein erster Trailer wurde während der SDCC veröffentlicht.



Noch gibt es kein konkretes Startdatum für Starfleet Academy. Die Serie soll aber Anfang 2026 bei Paramount aufschlagen.