Die Stefan Raab Show fällt heute aus: So könnt ihr die neue Folge trotzdem sehen

Die Stefan Raab Show ist in vollem Gange, doch sie fällt heute im regulären TV aus. Das hält Raab aber nicht davon ab, trotzdem etwas zu planen. So könnt ihr die Folge dennoch schauen.

Vor zwei Wochen startete Die Stefan Raab Show in ihrer regulären Form, nachdem sie in einer sogenannten Action Week dem RTL-Publikum in Kurzform vorgestellt wurde. Diesmal lädt sich der TV-Titan einen MMA-Kämpfer ein und steigt sogar wieder in den Ring.



Die Stefan Raab Show fällt aus: So könnt ihr sie trotzdem schauen

Eigentlich fällt die heutige Folge von Die Stefan Raab Show im Fernsehen aus. Günther Jauch übernimmt mit der 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär? von Montag bis Donnerstag das RTL-Abendprogramm. Doch auf RTL+ gibt es die aktuelle Ausgabe von Raabs Sendung schon zu sehen.



Stefan Raab hat sich in seiner Show nämlich einen MMA-Kämpfer eingeladen und steigt mit ihm sogar in den Ring – wenn auch im übertragenen Sinne. Nachdem in der letzten Woche bei seiner Show alles im Zeichen der Türkei stand, soll diesmal MMA im Mittelpunkt stehen.



Raab lädt sich bekannten MMA-Kämpfer ein

Für die RTL+-exklusive Ausgabe der Stefan Raab Show hat der Entertainer den MMA-Star Frédéric Vosgröne eingeladen, auch bekannt als "Der Neandertaler". Dieser will Raab im MMA-Ring ein paar Tricks zeigen, wie man solch einen Kampf für sich gewinnt.

Darüber hinaus wird auch die neue Moderatorin von Temptation Island V.I.P. Janin Ullmann in der Stefan Raab Show zu Gast sein. Welche Einblicke Ullmann in ihre neue Show hat und ob sich Raab gegen einen MMA-Kämpfer bewähren wird, erfahrt ihr auf RTL+, wo die Folge schon abrufbereit ist.



Wie es mit der Stefan Raab Show weitergeht

Zwar fällt Die Stefan Raab Show diese Woche im Fernsehen aus, doch nächste Woche geht es regulär weiter. Ab dem 15. Oktober läuft Raabs Show wieder jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.

