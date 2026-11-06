Das aktuell heißeste Ticket ist ein endlich unzensiert laufender Film, der mir das ekstatischste Kino-Erlebnis des Jahres bescherte

Ein 55 Jahre alter Film sorgt mit seiner 4K-Neuveröffentlichung für volle Lichtspielhäuser und offene Münder. Skandalfilmexperte Mario Giglio ist noch immer ganz beseelt von seinem Besuch in der Kino-Kathedrale.

Vergib mir, Vater, denn ich war im Kino. In einem Film blasphemischer Natur, der sich sein Skandal-Präfix redlich verdient hat. Zahlreiche Kino-Ketzer hat das jedoch kaum abgehalten, denn tatsächlich sind viele Vorstellungen in Berlin sogar ausverkauft. Ganz zu schweigen vom Mundpropaganda-Buzz unter Cineast:innen, denn die seit dem 29. Oktober laufende Neuveröffentlichung von Ken Russells kontroversem Meisterwerk Die Teufel bringt den Film erstmals in seiner intendierten, unzensierten Version auf die große Leinwand. Amen!

Mein Kino-Erlebnis des Jahres: Was machen diese Nonnen da mit dem Kruzifix?

Ich kann mich kaum erinnern, wann der Re-Release eines so alten Films eine so inbrünstige Resonanz erfahren hat. Bereits die Cannes-Premiere dieser ungeschnittenen 4K-Fassung war innerhalb von einer Minute ausverkauft und sorgte für Schlagzeilen. Jetzt ist sie in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen, und solltet ihr die Chance haben, Die Teufel irgendwo bei euch zu erwischen, ergreift sie. Wartet nicht auf eine neue Heimkinoveröffentlichung, denn die schockierend schönen Bilder werden erst auf der Leinwand zur religiösen Filmerfahrung. Es bleibt bei Die Teufel aber nicht bei reiner Ästhetik – die Geschichte über politisierte Blasphemie fühlt sich frischer an denn je.

Also worum geht es? Es geht um das größte Problem des Priesters Grandier (Oliver Reed) aus der französischen Festungsstadt Loudun: Er und sein Schnauzbart sind einfach heißer als die Kirche erlaubt. So gottlos attraktiv, dass Töchter wichtiger Männer sich von ihm schwängern lassen und Schwester Jeanne (Vanessa Redgrave) allein beim Gedanken an ihn in absolute Ekstase verfällt. Als Grandiers fleischliche Verfehlungen schließlich ans Ohr von Kardinal Richelieu (Christopher Logue) gelangen, wittert der die Chance, seine Machtposition zu stärken, und überzeugt König Ludwig XIII. (Graham Armitage) von seinem Vorhaben, die Befestigungsanlagen Louduns zu zerstören.

Für seinen politischen Plot muss er Grandier jedoch aus dem Weg räumen, was ihm mithilfe von Schwester Jeanne gelingt. Von Eifersucht und Verlangen durchdrungen ist sie nur allzu bereit ist, die vom Teufel besessene Untertanin des angeklagten Hexenmeisters Grandier zu spielen. So inszeniert ihr gesamter Nonnenorden eine ketzerische Orgie, gegen die öffentlichkeitswirksam mit einem rabiaten Exorzismus vorgegangen wird. Ein Spektakel, das die Massen verzückt aufnehmen, auch wenn eigentlich allen klar ist, dass es sich um politisches Schauspiel im Kirchentheater handelt.

Diese Nonnenorgie inklusive einer pornografischen Kruzifix-Sexszene, die man damals "the rape of Christ" taufte, fehlte in der alten Version, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Wenn man sich in den 70ern bereits über die vergleichsweise harmlose Kreuzigung in Das Leben des Brian echauffierte, kann man sich vorstellen, wie diese viel frappierendere Grenzüberschreitung über die Bühne gegangen wäre.

Blasphemische Bilder für die Ewigkeit

Um das in Aldous Huxleys Buchvorlage beschriebene Loudun des 17. Jahrhunderts nachzubilden, errichtete man eine beinahe futuristisch anmutende Festungs- und Klosteranlage in den britischen Pinewood Studios. Passend für einen Film, der weniger in den Sphären klassischer Historiendramen angesiedelt ist, sondern ästhetisch mehr mit Werken von Francisco de Goya und Hieronymus Bosch verwandt ist. Die dramatische Bilderwelt katholischer Ikonografie steht dabei im frivolen Kontrast zum chaotischen Fleischgewusel mit dämonisch verzerrten Fratzen, garstigen Foltergeräten und masturbierenden Geistlichen. Glaubt mir, Die Teufel macht dem Skandalfilmkanon der 70er alle Ehre und wirkt auch heute noch schockierend.

Das glorreiche Produktionsdesign allein wäre Grund genug für mich, Die Teufel als mein persönliches Kinoerlebnis des Jahres zu bezeichnen. Und dann habe ich immer noch nicht darüber gesprochen, was Reed und Redgrave in ihren Hauptrollen anrichten. Beide hätten jede:r für sich einen nach nichts aussehenden Netflix-Film tragen können. Stattdessen sind sie in dieser visuellen Wucht eingebettet und setzen dem ganzen die Krone auf. Er als Manwhore-Priester mit einem Herz aus Gold, sie als sexuell unterdrückte Pornononne mit unheiliger Gesichtsakrobatik. Perfektion, die einen fast an Gott glauben lässt.

Die komplette Fassung von Die Teufel erreicht uns übrigens via Warner Bros. Über jenes Studio also, das die geschnittenen Szenen ein halbes Jahrhundert im Giftschrank versteckte und dort vergaß. Erst die Bemühungen von UK-Filmkritiker Mark Kermode führten zum Wiederauffinden des Materials und einer ersten Neuveröffentlichung vor 20 Jahren sowie zur jetzigen Neuabtastung in 4K. Grund genug, nicht nur Regisseur Ken Russell, sondern auch ihn in den Heiligenstand zu erheben.