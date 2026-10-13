Das fantastische Carrie-Original könnt ihr aktuell auch bei Amazon streamen

Die brandneue Carrie-Serie von Mike Flanagan ist bei Weitem nicht die erste Adaption des Stephen King-Stoffes. Die ikonischste Version machte gleich in den 70ern den Anfang.

Carrie ist ein wirklich seltsames Franchise. Auf den 1974er Debütroman von Horror-Maestro Stephen King folgte nur zwei Jahre später die Filmversion, danach ging es mit einem legendären Musical-Flop und einem späten Sequel von 1999 weiter, ehe allerlei Remakes anstanden. Das aktuellste davon ist die Carrie-Serie von Mike Flanagan (Spuk in Hill House), der die Handlung ins Hier und Jetzt verfrachtet, um die Geschichte mit allerlei zeitgeistigem Social-Media-Horror anzureichern.

Bis auf den Originalfilm Carrie - Des Satans jüngste Tochter von Meisterregisseur Brian De Palma hat jedoch keine bisherige Version den Test der Zeit bestanden. Jetzt kommt aber die gute Nachricht: Ihr könnt den Kultfilm von 1976 wie die Serie ebenfalls bei Amazon Prime im Abo auschecken.

Das Carrie-Original auf Amazon ist einer der besten Horrorfilme der 70er

Einen Aspekt haben die neue Carrie-Serie und der klassische Carrie-Film absolut gemeinsam: Beide wirken bis auf den finalen Akt mehr tragisch als unheimlich. Das ist im Original Schauspielerin Sissy Spacek zu verdanken, die eine ebenso furchtlose wie herzzerreißende Darbietung als übernatürlich begabte Außenseiterin abliefert und dadurch zu Recht zum Weltstar wurde. Kontrastiert wird ihre sensible Performance von der satirischen Schärfe, mit der Twin Peaks-Star Piper Laurie ihre christlich-fundamentalistische Mutter Mrs. White darstellt. Weit entfernt ist diese Bibelkriegerin von ihrem eher realistisch gezeichneten Seriengegenstück.

Überhaupt ist der Carrie-Film etwas, das der Flanagan-Serie ziemlich abgeht: cinematisch. Die abenteuerliche Aufbruchstimmung des 70er-Jahre-Kinos ist in jedem weich ausgeleuchteten Frame von De Palmas Horror-Tragödie zu finden. Gleichzeitig lässt die geradezu verklärte Kamera von Mario Tosi den Teen-Traum vom romantischen Abschlussball so verträumt erstrahlen, dass der sich anschließende Schrecken des telekinetischen Massakers umso drastischer wirkt.

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Und während die neue Serie sowohl in unserem Serien-Check zu Carrie gut wegkam als auch von vielen im Publikum gefeiert wird, gibt es solche, die das überlebensgroße Filmerlebnis der bodenständigen Serie vorziehen. Zu welchem Camp ihr gehört, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr euch neben der Neuverfilmung auf das Original einlasst. Also: Nicht lange herumfackeln!



Weitere Carrie-Filme streamen ebenfalls bei Prime Video

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass neben dem Carrie-Originalfilm und der Carrie-Serie drei weitere Versionen bei Amazon im Prime-Abo vorliegen: Carrie 2 - Die Rache von 1999, der Carrie-Fernsehfilm von 2002 und das Carrie-Remake von 2013, in dem Chloë Grace Moretz in der Titelrolle zu sehen ist.

Mit einer 7 von 10 ist der an dieser Stelle empfohlene Brian De Palma-Film jedoch das von der Moviepilot-Community am besten bewertete Carrie-Projekt. Und damit haben über 4.000 von euch, die abgestimmt haben, in der Summe absolut Recht.