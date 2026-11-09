"Als Kind verstört": Ebenezer-Regisseur Ti West über Johnny Depp und die Grenzen des vertretbaren Grusels

Regisseur Ti West hat mit Johnny Depp die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens neu aufgelegt. Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh gab er im Interview zu Ebenezer Einblicke in Gruseleffekte und prägende Weihnachtsfilme.

Mit Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte ist gerade die neueste Verfilmung von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte in den Kinos gestartet. Angeführt wird die Neuauflage von Johnny Depp als titelgebendem Geizhals Ebenezer Scrooge. Inszeniert hat den Film jedoch ein Mann mit tiefreichenden Horrorwurzeln: Ti West, der im Interview mit mir über eigene frühe Gruselerfahrungen und verblüffend praktische Geister sprach.



"Das hätte ich als 10-Jähriger abgefeiert": Ti West im Interview zu Ebenezer

Indie-Darling Ti West hat sich mit Horrorstreifen wie The Innkeepers, X und Pearl einen Namen gemacht, bevor er mit Ebenezer seinen bislang größten Film drehte. Seit der US-amerikanische Regisseur als Kind selbst von grenzwertig gruseligen Familienfilmen geprägt wurde, spukte Charles Dickens ihm im Kopf herum. Das und mehr zur Zusammenarbeit mit Johnny Depp verriet er mir im Gespräch zu seinem neuesten Kinostreich.

Moviepilot: Du hast ja viel Erfahrung im Horrorbereich. Würdest du Ebenezer als Horrorfilm bezeichnen?

Ti West: Nein, wahrscheinlich nicht. Ich betrachte es aber als meinen kleinen Scherz, dass ich meinen Film dem Studio [Paramount Pictures] als 'hartes PG' gepitcht habe [also an der oberen Grenze der Altersfreigabe für Kinder].

Für mich ging es darum, eine Geistergeschichte zu nehmen, die jeder kennt, und mich noch etwas mehr auf die Geister zu konzentrieren. Ich dachte schon als Kind beim Lesen des Buches immer: 'Die Geister sind cool.' Hier hatte ich die Möglichkeit, sie wirklich einschüchternd wirken zu lassen. Gruseliger, mit ganz eigenem Pathos, um dem Ganzen mehr Dimension zu geben und die Spannung im Film aufrechtzuerhalten. Sie werden Scrooge aufgezwungen. Er hat nicht wirklich eine Wahl. Er muss diese Nacht durchstehen.

Am Ende des Tages ist es aber immer noch eine Geschichte darüber, wie eine Figur mit ihrem Leben ins Reine kommt. Ebenezer erkennt, dass er Dinge falsch gemacht hat, sucht Versöhnung und lernt, einen besseren Weg zu gehen. Im Kern ist es immer noch die Dickens-Geschichte, die es sein soll.



Hattest du mit dem Filmteam oder Studio Diskussionen darüber, wie weit ihr in Ebenezer mit dem Gruselfaktor gehen könnt?

Nein, das mit dem 'harten PG' war immer nur ein Scherz. Ich dachte mir einfach: 'Wenn niemand flucht und es kein Blut gibt, sollte es [in den USA] okay sein.' Ich überlegte stattdessen, wie weit ich es stilistisch treiben konnte. Sodass ich den Film, wäre ich selbst als 10-Jähriger im Kino, total abfeiern würde, aber vielleicht von ein, zwei Szenen etwas aus der Fassung gebracht würde.

Denn das ist es, woran ich mich aus meiner Jugend erinnere: Filme zu schauen, bei denen ich dachte: 'Ich darf diesen Film absolut sehen, aber diese eine Stelle verstört mich ein bisschen.' Wie in Ebenezer, wenn Andrea Riseborough [als Geist der vergangenen Weihnacht] schreit und eine Art Licht aus ihr herauskommt. Das ist so etwas, das ich als Kind wahrscheinlich ein bisschen zu früh gesehen hätte und das sich in meine Netzhaut eingebrannt hätte. Wie die kleinen Mädchen in Shining. So bin ich an die Sache herangegangen: zu versuchen, diese satten, ästhetischen, gruseligen Momente zu erschaffen.

Johnny Depp führt deinen Film als Hauptfigur an. Gibt man ihm als Regisseur Anweisungen oder lässt man ihn einfach von der Leine?

Beides, ehrlich gesagt. Johnny ist sehr technisch unterwegs. Es ist super einfach, mit ihm zu arbeiten, wenn es um die eigentlichen Dreharbeiten geht. Es gibt kein riesiges Theater darum. Er weiß, was er machen will, und kann schnell in die Rolle rein- und wieder rausschlüpfen. Man möchte ihn natürlich von der Leine lassen, weil man sehen will, was dann passiert. Es ist schließlich Johnny Depp.

Er hat so viele faszinierende Performances im Laufe seiner Karriere abgeliefert. Aber wenn ich sagte: 'Hey, ich dachte vielleicht eher an so etwas', gab es da keinen Widerstand. Er meinte dann nur: 'Großartig, lass uns das probieren. Ich gebe dir gerne Optionen, damit du später im Schneideraum nicht feststeckst.' Und das stimmt. Aber man möchte schon sehen, wie weit er geht, wie extrem es wird. Denn darin liegt eine gewisse Magie.

Normalerweise schreibst du deine Drehbücher selbst, dieses Mal hattest du Nathaniel Halpern als Autor an Bord. War das einfacher oder schwerer?

Definitiv einfacher, denn Nathaniel trug die größere Last. Ich trug nur die Idee an ihn heran, nachdem ich schon für die Serie Tales From the Loop mit ihm zusammengearbeitet hatte. Danach sind wir sehr gute Freunde geworden und tauschten häufig unsere Drehbücher aus. Also hatte ich volles Vertrauen in seine Fähigkeiten und wusste, dass er mich überraschen würde.

Er hat als Autor ein sehr, sehr gutes Gespür für herzzerreißende Gefühle – besser als ich, glaube ich. Er findet Wege, uns in eine Szene hineinzuziehen, die wirklich emotional ist und die Leute sehr bewegt. Einfach ein paar Ideen mit ihm hin und her zu werfen, war großartig. Er leistete die meiste Schwerstarbeit, ich kam nur nach Hause und fand den neuesten Entwurf vor. Ich musste diesmal also nicht auf den blinkenden Cursor starren. Das war sehr viel weniger traumatisch.

Die Geistereffekte in Ebenezer sind eindrucksvoll. Vieles davon soll mit praktischen Effekten entstanden sein. Kannst du ein paar Einblicke dazu geben, zum Beispiel in die Entstehung der Brustkorb-Szene? Wie steckt man zwei Kinder in Tramell Tillmans Bauch?

Der größte Teil des Films ist wirklich handgemacht, mit ein bisschen CGI-Nachbearbeitung. Bei den zwei Kindern im Brustkorb haben wir ein sehr großes Rippengerüst gebaut und diesen übergroßen Mantel angezogen. Wir haben also ein gigantisches Ding erschaffen. Wenn man da zwei 8-jährige Kinder reinsetzt, wirken sie proportional kleiner. Das haben wir dann [als Bild in der Postproduktion] einfach über Trammells Brust gelegt. Aber es sind echte Kinder in einem echten Brustkorb mit einem echten Mantel. Es war eine schön altmodische Art, das so traditionell zu drehen.

So haben wir fast alles direkt vor der Kamera gemacht – von der Szene, wie Ebenezer ins Bett gesaugt wird, bis hin zu all den Make-up-Effekten. Auch die Ketten, die durch den Raum fliegen: Das wurde alles mit echten Ketten gedreht, die an Kabeln gezogen wurden.

Ebenezer leitet im Kino die Adventszeit ein: Hast du einen Lieblings-Weihnachtsfilm?

Ich bin da momentan wohl etwas voreingenommen, weil ich so viel über Dickens A Christmas Carol spreche. Ich finde, die Muppets [in Die Muppets Weihnachtsgeschichte] sind sehr charmant, das ist eine sehr gute Version dieser Erzählung. Außerdem gefällt mir Die Geister, die ich rief... (Scrooged) mit Bill Murray ziemlich gut. Der Film mit George C. Scott, über den wir schon geredet haben [Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 1984] hat mich am meisten geprägt. Der hat mich als Kind verstört und einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil es einer meiner ersten Berührungspunkte mit der Welt des Gruseligen war.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte ist seit dem 12. November 2026 in den deutschen Kinos zu sehen.