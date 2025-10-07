Einer der berühmtesten Regisseure aller Zeiten schaut jetzt einfach seine eigenen Filme, weil der Rest Mist ist

Als Meister-Regisseur hat man es wohl nicht leicht: Einem insbesondere gefällt das aktuelle Hollywood-Schaffen gar nicht. Aber zum Glück gibt es ja die eigenen Filme.

Man muss natürlich nicht mögen, was Hollywood im Moment so produziert. Aber einer der bekanntesten und auch beliebtesten Regisseure unserer Zeit geht dann doch etwas sehr hart mit seinen Kolleg:innen ins Gericht. Ridley Scott zufolge gebe es aktuell vor allem Mittelmäßigkeit im Kino. Darum greife er nun zu der drastischen Maßnahme, seine eigenen Filme zu schauen.

Ridley Scott guckt jetzt aus Verzweiflung seine eigenen Filme – und findet sie richtig gut

Wenn niemand die Filme dreht, die ich sehen will, muss ich es halt selbst machen: Nach ungefähr diesem Motto scheint der Alien-, Gladiator- und Black Hawk Down-Regisseur zu Werke zu gehen. Zumindest hat er in harten Zeiten wie diesen jetzt eine ganze Reihe an hochkarätigen Streifen, auf die er zurückgreifen kann.

Bei einem Interview am 5. Oktober im BFI Southbank-Kino in London (via: Deadline ) hat sich Ridley Scott zunächst darüber ausgelassen, was er vom aktuellen Stand der Filmllandschaft hält. Spoiler-Alarm: Nicht viel. Es gebe zwar extrem viele Filme, aber kaum noch gute.

Die Menge an Filmen, die heutzutage gemacht werden, es sind weltweit tatsächlich Millionen. Nicht Tausende, Millionen ... und das meiste davon ist Scheiße.

Viele Werke müssten durch digitale Effekte gerettet werden, weil sie sonst nichts zu bieten hätten. Dabei sei eine gute Idee auf dem Papier die nötige Grundvoraussetzung.

Daraufhin wird der Filmemacher gefragt, ob er einen Comfort-Film habe, also einen Streifen, den er immer wieder anschauen könne, um sich gut zu fühlen. Seine Antwort kommt dann doch etwas überraschend:

Im Moment finde ich vor allem Mittelmäßigkeit. Wir ertrinken in Mittelmäßigkeit. Also ist das, was ich tue – eigentlich eine schreckliche Sache, aber ich habe angefangen, meine eigenen Filme zu schauen und sie sind tatsächlich ziemlich gut! Außerdem altern sie nicht.

Vor allem an seinem eigenen Werk Black Hawk Down hat er offensichtlich nur sehr wenig bis gar nichts auszusetzen, ganz im Gegenteil:

Ich habe die Tage Black Hawk geguckt und dachte mir nur 'Wie zur Hölle habe ich das hinbekommen?' Aber ich denke, ab und zu wird es einen guten geben und es ist eine Erleichterung, dass es da draußen jemanden gibt, der einen guten Film dreht.

Dass Ridley Scott in den letzten Jahren auch ein paar Filme gedreht hat, die vielleicht auch nicht über Mittelmäßigkeit hinwegkamen, wurde zu der Gelegenheit eher nicht besprochen.

Wie steht es um Gladiator 3? Das sagt Ridley Scott

Gladiator zählt zu den beliebtesten und besten Ridley Scott-Filmen, auch wenn man das über den Nachfolger nicht unbedingt sagen kann. Davon unbeirrt arbeitet der Regisseur aber schon an einem dritten Teil und hat kürzlich sogar erwähnt, dass er schon grob wisse, worum es darin gehen soll. Immerhin sei "er" ja noch da und technisch gesehen der Imperator von Rom.