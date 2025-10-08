Einer der härtesten Filme aller Zeiten ist in Deutschland nicht mehr verboten: Meisterwerk löste weltweit Skandal aus

Pier Paolo Pasolinis unvergesslich grausamer Skandal-Film Die 120 Tage von Sodom war in Deutschland jahrzehntelang nicht ungeschnitten verfügbar. Das hat sich geändert.

Manche Filme schaut man einmal im Leben und dann nie wieder. Ein Werk, auf das dieses Prädikat zutrifft, ist ganz klar Die 120 Tage von Sodom. 1975 veröffentlichte der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini den Film, der weltweit zum Skandal wurde und in Deutschland jahrzehntelang nicht ungeschnitten verkauft oder aufgeführt werden durfte. Die Zensurgeschichte von Die 120 Tage von Sodom ist hierzulande mittlerweile beendet.

Die 120 Tage ist Sodom ist vom Index gestrichen

Pasolinis kontroverser Film spielt im faschistisch besetzten Teil Italiens, in dem vier privilegierte Frauen und Männer aus dem Regime eine Gruppe junger Heranwachsender in einem Schloss gefangen nehmen und verschiedenster Arten von Demütigung, Folter und anderen Perversionen aussetzen.

Mit Die 120 Tage von Sodom (auch bekannt unter dem abgekürzten Originaltitel Salò) hat der Regisseur ein unerträgliches Porträt über die Auswüchse von Machtmissbrauch und Faschismus gedreht. Durch die explizite und ausgedehnte Darstellung der grausamen Taten, bei denen Pasolini auch Bezug auf Dantes Göttliche Komödie nimmt, macht der Film eine Hölle auf Erden fassbar.

Nach der Veröffentlichung wurde Pasolinis Werk 1976 in Deutschland beschlagnahmt, wodurch Die 120 Tage von Sodom in ungeschnittener Form nicht beworben, verkauft oder vorgeführt werden durfte. Auch in anderen Ländern wie Italien, Frankreich und Australien war Salò mindestens vorübergehend verboten. Später erschien hierzulande eine zensierte FSK 18-Version, aus der im Vergleich zum ungeschnittenen Original laut Schnittberichte fast 24 Minuten an Szenen herausgeschnitten wurden.

Die 120 Tage von Sodom bekam eine neue FSK-Freigabe

Im Dezember 2022 meldete Schnittberichte , dass Pasolinis Schocker vom Index gestrichen und die Beschlagnahme dadurch aufgehoben wird. Im Januar 2023 ist dieser Schritt offiziell erfolgt. Es folgte im Februar 2024 dann ebenfalls von Schnittberichte die Meldung, dass Die 120 Tage von Sodom nach der Neuprüfung von der FSK ab 18 Jahren freigegeben wurde.

Wann diese unzensierte FSK 18-Fassung in einer neuen Heimkino-Edition veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

