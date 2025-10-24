"Er war ein Schutzengel für mich und ich kann es immer noch nicht fassen": Sean Penn ist diesem großartigen Hollywood-Star unendlich dankbar

Es gibt Performances, die ein Leben verändern können. Beispielsweise das von Sean Penn, der von einem berühmten Kollegen dazu inspiriert wurde, Schauspieler zu werden.

Für Schauspieler Sean Penn (One Battle After Another) sollte der Film Einer flog über das Kuckucksnest zu einem prägenden Moment werden. Denn dessen Hauptdarsteller inspirierte ihn, selbst eine Schauspielkarriere einzuschlagen. Die Rede ist von Jack Nicholson (Das Beste kommt zum Schluss).

Für Sean Penn war Jack Nicholson ein Schutzengel und die Inspiration für eine ganze Karriere

Wie Variety vor wenigen Tagen berichtete, enthüllte Sean Penn als Ehrengast beim diesjährigen Lumiere Filmfestival in Lyon eine persönliche Erfahrung.

Bei dieser Gelegenheit sprach er über sein Vorbild Jack Nicholson, einen Schauspielkollegen, dem er freundschaftlich verbunden ist:

Ich habe heute Abend meinen Namen oft gehört. Aber ich habe mich damit sehr wohl gefühlt, da ich wusste, dass Einer flog übers Kuckucksnest gezeigt wird, und es keine Frage war, dass ich unter diesen Umständen große Demut finden würde. Einer der großartigen, magischen Momente in meinem Leben im Kino war, als ich Jack Nicholson zum ersten Mal in Miloš Formans Einer flog über das Kuckucksnest sah.

Und erklärte:



Ich hatte das große Privileg, zweimal mit Jack zusammenarbeiten zu dürfen. Sowohl bei Das Versprechen als auch bei Crossing Guard war er ein Engel auf meiner Schulter und ich kann es immer noch nicht ganz fassen, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass McMurphy mit mir gearbeitet hat.

Penn beschrieb, wie er sein Idol im Jahr 1978 im Kino sah. Die Romanverfilmung erzählt die Geschichte von Randle Patrick McMurphy, der eine psychische Erkrankung vortäuscht, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Stattdessen landet er in einer psychiatrischen Einrichtung und gerät in Machtkämpfe mit Schwester Mildred Ratched (Louise Fletcher).

Für Penn war das Schauspiel in Einer flog über das Kuckucksnest eine Offenbarung. Während Jack Nicholson inzwischen seit 2010 nicht mehr vor der Kamera aktiv ist, war sein großer Bewunderer erst kürzlich an der Seite von Leonardo DiCaprio in Thomas Paul Andersens One Battle After Another zu sehen. Ihr könnt den Film noch immer im Kino erwischen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unseren Schwesternseiten FILMSTARTS und SensaCine erschienen.