Erinnert ihr euch? Das war die erste Reality-Show im Deutschen Fernsehen – und es ist nicht Big Brother

Reality-Shows sind in der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch an die erste richtige Reality-Sendung erinnert sich wohl niemand mehr.

Eigentlich gilt in Deutschland Big Brother als die Mutter der Reality-Shows. Als die Sendung 2000 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, revolutionierte sie die Fernsehwelt und legte den Grundstein für alle nachfolgenden Formate. Dass es vor dem großen Bruder aber bereits eine andere Reality-Show gab, wissen die wenigsten.

Geld für Dein Leben: Die vergessene Reality-Show

Am 27. Februar 2000 ging Geld für Dein Leben bei dem damaligen Frauensender tm3 in die Ausstrahlung. Der Start der Sendung war nicht zufällig gewählt, denn nur wenige Tage später begann die erste Staffel von Big Brother bei RTL2. Ein kluger Schachzug, denn so konnte sich die Produktion den Titel der ersten Reality-Show im deutschen Fernsehen sichern. Zwischen den beiden Formaten dürfte es aber dennoch nicht wirklich einen Konkurrenzgedanken gegeben haben. Denn beide Shows wurden von der Firma Endemol produziert.

Die Folgen hatten eine Laufzeit von ungefähr 30 Minuten und liefen täglich um 19 Uhr. Wochenrückblicke wurden sonntags um 18:15 Uhr ausgestrahlt. Die Ausstrahlung war aber nicht von Erfolg gekrönt. Schon nach knapp drei Monaten wurde Geld für Dein Leben wieder eingestampft. Ganz im Gegensatz zu Big Brother. Die Show erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und hat sogar seit mehreren Staffeln einen Promi-Ableger.

Darum geht es bei Geld für Dein Leben

Mehrere Kandidat:innen wurden für die Produktion von Geld für Dein Leben mit Videokameras ausgestattet, mit denen sie sich selbst in ihrem Alltag filmen sollten. Damit eine Episode entstehen kann, wurden von der Redaktion die spannendsten Szenen ausgewählt und zusammengeschnitten. Für jede ausgestrahlte Sekunde, die der Beitrag im Programm zu sehen war, bekam die jeweilige Person damals zehn D-Mark. Dabei schaffte es am Ende nicht jede:r Kandidat:in in die Show.

Die Teilnehmenden waren also darauf fokussiert, besonders interessantes und spannendes Material zu produzieren, um möglichst oft in der Show gezeigt zu werden und so Geld zu verdienen. Ende der Woche wurden die Geschehnisse der letzten Tage noch einmal zusammengefasst. Zusätzlich gab es ein Telefonvoting. Hier durfte das Publikum durch Anrufe entscheiden, welche:r der Kandidat:innen am langweiligsten war und somit nicht länger Teil der Sendung sein sollte. Die Person, die rausgewählt wurde, bekam ihr Geld ausgezahlt und wurde durch einen neuen Bewerber ersetzt.

Durch die Sendung führte Moderator Yared Dibaba, der auch heute noch als Moderator und Reporter im TV auftritt. Knapp drei Monate später war dann aber schon wieder Schluss: Am 19. Mai 2000 wurde Geld für Dein Leben abgesetzt und ließ Big Brother das alleinige Scheinwerferlicht.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.