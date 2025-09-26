"Dann ist die Sendung erledigt": Günther Jauch erklärt, wann Wer wird Millionär? am Ende ist

Seit 26 Jahren moderiert Günther Jauch Wer wird Millionär? bei RTL. Er erzählt in einem Podcast was die Show beibehalten soll, und wie lange er noch dabei ist.

Bei Ein Abend mit Günther Jauch erzählt der TV-Moderator über seine Zeit bei Wer wird Millionär? und seine Eindrücke aus 25 Jahren. Dabei verrät er spannende Details über den Erfolg der Sendung und die Gerüchte um seinen Ausstieg aus der Quizshow.



Günther Jauch über weitere 25 Jahre bei Wer wird Millionär?

Im letztjährigen Podcast Ein Abend mit Günther Jauch wird der Fernsehmoderator gefragt, ob er nach einem Vierteljahrhundert noch weitere 25 Jahre Wer wird Millionär? moderieren möchte. Er antwortet: „Das weiß ich auch nicht”, fügt aber hinzu:



Ich spreche immer von den berühmten vier Säulen, die WWM tragen und wo ich die These habe, wenn eine von den Säulen wegbricht, dann ist die Sendung erledigt.



Diese vier Säulen seien das Publikum, RTL, die Werbekunden und Günther Jauch selbst. Alle müssen weiterhin Lust und Interesse an Wer wird Millionär? haben, damit die Sendung weiterhin erfolgreich ist.

Günther Jauch über seine mögliche Nachfolge

Auf die Frage, ob Günther Jauch als Moderator bei Wer wird Millionär? weitermachen würde, versichert er, dass er trotz seines Alters immer noch Spaß an der Quizshow habe. Er sei sich aber sicher, dass die Show ohne ihn an Charakter verlieren würde.

Günther Jauch äußerte sich allerdings nicht dazu, wer für seine Nachfolge bei Wer wird Millionär? infrage kommt. Fest steht, dass die Quizshow die deutsche Fernsehlandschaft maßgeblich geprägt hat. Unabhängig davon, ob die Show nach einem Ausstieg von Jauch auch ohne ihn funktioniert oder ob sich Wer wird Millionär? zusammen mit Günther Jauch aus dem deutschen Fernsehen verabschiedet, wäre dies ein großer Verlust für RTL und alle Quiz-Fans.

Wo man Wer wird Millionär? schauen kann

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Die aktuelle Folge und ältere Folgen sind auf RTL+ zu sehen.

