So viel verdient Bares für Rares-Moderator Horst Lichter: Nur ein ZDF-Kollege hat eine höhere Millionengage

Horst Lichter ist die gute Seele von Bares für Rares. Ohne den schnurrbärtigen Moderator wäre die Trödelshow einfach nicht dasselbe. Das ZDF sieht das ähnlich und zahlt dem Moderator ein unglaubliches Traum-Gehalt! So viel verdient Horst Lichter wirklich.

Bares für Rares ist ein Dauerbrenner im ZDF. Seit 2013 läuft die Show beinahe täglich im TV und begeistert nach wie vor ein Millionen-Publikum. Einer hat maßgeblich zum Erfolg des Trödelformats beigetragen: TV-Ikone Horst Lichter. Der einstige Fernsehkoch ist seit der ersten Stunde mit dabei und gilt als die humorvolle Seele bei Bares für Rares.

Diesen Erfolg lässt sich das ZDF einiges kosten: Der beliebte Moderator streicht Jahr für Jahr ein unglaubliches Riesen-Gehalt ein. So viel verdient Horst Lichter wirklich.

Vom Fernsehkoch zum Trödel-Onkel: Horst Lichters beeindruckende Karriere

Kleiner Mann, großer Schnurrbart – und noch größerer Erfolg: Jüngere Zusehende dürften sich daran kaum mehr erinnern, aber Horst Lichter wurde schon lange vor Bares für Rares als TV-Koch berühmt. Bei Shows wie Lafer! Lichter! Lecker! entzückte er das Publikum mit seinem rheinischen Humor und richtig guter Hausmannskost.

Schon damals überzeugte Horst Lichter mit seiner unterhaltsamen Art und wusste, wie er die Menschen vor den Bildschirmen zum Lachen brachte. 2013 dann der Überraschungserfolg: Er drehte die Pilotfolge von Bares für Rares, auch wenn anfangs niemand an den Erfolg der Show geglaubt hatte. Im Podcast mit Barbara Schöneberger gestand Lichter, dass die Verantwortlichen beim ZDF skeptisch waren:

Selbst der Intendant damals, den ich überredet habe für diesen Piloten [...], sagte: Horst komm, Trödel funktioniert nicht im Fernsehen!

Horst Lichter kämpfte für die Idee und sollte recht behalten. Heute ist Bares für Rares eine der erfolgreichsten Nachmittagsshows überhaupt.

Horst Lichters XXL-Gehalt sprengt jede Vorstellungskraft: So viel verdient er bei Bares für Rares

Das ZDF weiß, dass der Erfolg von Bares für Rares maßgeblich an der Beliebtheit Horst Lichters hängt. Ohne den TV-Liebling wäre die Show einfach nicht dieselbe. Deshalb kann sich der Moderator über ein extrem hohes Jahresgehalt freuen. Ein Leak der Welt am Sonntag offenbarte, dass Horst Lichter auf Platz 2 der Topverdiener beim ZDF ist.

Horst Lichter soll unglaubliche 1,7 Millionen Euro im Jahr verdienen. Da ist es kein Wunder, dass der Moderator stets mit strahlendem Lächeln am Set erscheint. Nur Talkhost Markus Lanz verdient noch mehr: Dieser soll knapp zwei Millionen Euro im Jahr einstreichen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.