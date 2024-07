Es gibt kein besseres kabelloses Gaming-Headset und gerade ist es endlich deutlich günstiger!

Dieses Headset kann es mit seinem HiFi-Klang sogar mit Studio-Headsets aufnehmen und ist zu Recht Testsieger. Jetzt bekommt ihr die Premium-Kopfhörer endlich günstiger.

Audeze ist eigentlich für professionelle HiFi- und Studiokopfhörer bekannt. Umso spannender, wenn sich die Audio-Profis an einem Gaming-Headset versuchen. Und wie sie abgeliefert haben! Das Audeze Maxwell Wireless ist eine Wucht und klingt besser als alle anderen kabellosen Headsets. Für kurze Zeit bekommt ihr es jetzt so günstig wie nie.

Testsieger Headset im Tiefpreis-Angebot Deal Zu Alternate

Es gibt das Audeze Maxwell in zwei Ausführungen, in einer PS5 -* und in einer Xbox-Version *. Beide Versionen sind mit PS5, Xbox und PC kompatibel, allerdings kommt es zu Einschränkungen, solltet ihr die PS5-Version ohne Kabel an der Xbox verwenden wollen. Andersrum gilt dasselbe. Spielt ihr auf der Konsole, empfehlen wir euch daher, die richtige Version zu kaufen. Am PC steht euch die Wahl frei, denn da gibt es keine Limitierung.

So gut klingt das beste Gaming-Headset: Audeze Maxwell Wireless

Schon auf dem Papier lesen sich die Eigenschaften des Maxwell mehr als beeindruckend. 90 mm magnetische Planar-Teiber versprechen Großes, vor allem im Gegensatz zu den 40mm Treibern der meisten Gaming-Headsets. Und dieses Versprechen wird auch wirklich eingelöst.

Was ihr von diesem Headset auf die Ohren bekommt, ist derzeit unschlagbar. Der räumliche und vor allem neutrale Klang überzeugte durch die Bank und erhielt Traumwertungen. Kein Detail geht verloren und die Ortung der Gegner:innen in Online-Matches ist höchst präzise. Die Expert:innen von hifi.de kürten das Audeze Maxwell zum Testsieger und zeigten sich begeistert von Sound und Mikrofon.

Denn bei der Mikrofonqualität schwächeln Headsets dann doch hin und wieder, obwohl eben dieses ein essenzieller Bestandteil ist. Beim Maxwell ist einfach alles auf höchstem Niveau, selbst der Akku hält epische 80 Stunden durch, lang genug für selbst die ausuferndsten Gaming-Sessions.

Audeze Maxwell: Preis und Alternativen

Wirkliche Schwächen hat das Audeze Maxwell nicht, allerdings könnten sich manche am etwas hohen Gewicht und vor allem am hohen Preis stören. Die PS5-Variante * ist derzeit bei Alternate zum Tiefstpreis von 329 Euro erhältlich, was immer noch am oberen Rand der Gaming-Headsets liegt. Für die Xbox-Variante * müsst ihr leider noch mehr hinblättern, was unter anderem an der Dolby Atmos-Lizenz liegt.

Wenn ihr etwas weniger ausgeben, aber keine Kompromisse bei der Soundqualität eingehen möchtet, dann könnte das Steelseries Arctic Nova Pro Wireless * was für euch sein. Beim Klang muss es sich zwar knapp dem Maxwell geschlagen geben, trotzdem schlägt es fast jedes Headset mit seinem hochwertigen Sound.

Mit knapp 300 Euro ist aber auch das Arctic Nova Pro kein Schnäppchen, doch hier bekommt ihr ebenfalls viel Premium-Qualität und einen hochpräzisen Sound, der in dem einen oder anderen Match den Unterschied machen kann.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.