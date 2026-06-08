Gefeierter Höhenangst-Thriller wird heute bei Amazon Prime fortgesetzt: Der Trailer ist schon unerträglich

Auch wer nicht unter Höhenangst leidet, wird bei diesem Trailer Puls bekommen. Wie schon sein Vorgänger setzt auch Fall 2: Deadpoint auf einen erbitterten Überlebenskampf in einer ausweglosen Situation. Ab heute bei Amazon Prime!

Das Konzept des Survival-Thrillers Fall – Fear Reaches New Heights ist einfach, aber überaus effektiv. 2022 sorgte der drei Millionen US-Dollar teure Film für Nervenkitzel pur. Im Kino spielte er das Siebenfache seines Budgets ein und wurde danach auch im Streaming zum Hit.

Vier Jahre später geht mit Fall 2: Deadpoint endlich die Fortsetzung bei Amazon Prime Video an den Start. Der erste Trailer zeigte schon einen Überlebenskampf in schwindelerregender Höhe. Wenn euch hier schon schwindelig wird, seid ihr bei dem Film vielleicht falsch.

Schaut hier den Trailer zu Fall 2: Deadpoint

Fall 2: Deadpoint - Trailer (English) HD

Spannung pur: Survival-Thriller Fall 2 setzt auf ähnliches Konzept

Im ersten Teil klettert die vom Tod ihres Mannes traumatisierte Becky (Grace Caroline Currey) gemeinsam mit ihrer Freundin Shiloh (Virginia Gardner) auf einen 600 Meter hohen Sendeturm, von dem es kein Entkommen gibt. Fall 2: Deadpoint knüpft lose an die Ereignisse des Vorgängers an.

Spoiler zum ersten Film:

Nach Shilohs Tod begeben sich ihre Schwester Jax Hunter (Harriet Slater) und ihre furchtlose Freundin Luce (Arsema Thomas) in Thailand auf einen gefährlichen Wanderpfad. Sie wollen Shilohs Andenken ehren, doch als entlang eines steilen Bergmassives ein Steinschlag die Brücke nahezu komplett zerstört, beginnt der erbarmungslose Überlebenskampf.

Spoiler Ende.

Fall funktioniert trotz einiger Logiklöcher erstaunlich gut und fesselt das Publikum mit der Isolation der Hauptfiguren, die sich in ständiger Lebensgefahr befinden. Jeder Versuch, die Lage zu verbessern, lässt sofort den Puls in die Höhe schießen. In den ruhigen Momenten sorgt die Thematisierung von Trauer und Trauma für Emotionen.

Das Drehbuch zur Fortsetzung schrieben erneut Jonathan Frank und Scott Mann, letzterer führte beim ersten Teil ebenfalls Regie. Im 2. Teil übernimmt das deutsch-österreichische Regie-Duo Peter und Michael Spierig. Mit Filmen wie Jigsaw und Winchester haben sie bereits ihr Gespür für Spannung bewiesen.

Ähnlich gut kann der Mix aus Thriller, Horror und Höhenangst auch wieder bei Fall 2: Deadpoint funktionieren. Die Bilder aus dem Trailer verfehlen ihre Wirkung jedenfalls nicht. Wie viel Neues wir zu sehen bekommen, erfahren wir ab heute im Stream.



Fall 2: Deadpoint kann in Deutschland ab dem 14. November bei Amazon Prime Video gestreamt werden.