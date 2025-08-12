Finale bei Villa der Versuchung: Diese 6 Promis kämpfen um den Sieg

Die erste Staffel von Villa der Versuchung neigt sich dem Ende zu. Insgesamt sechs Promis ziehen ins große Finale ein. Wer noch eine Chance auf den Sieg hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Sat.1 ging in diesem Jahr mit einer neuen Realityshow an den Start: Villa der Versuchung. Die prominenten Teilnehmenden kämpfen um ein Preisgeld von 250.000 Euro, doch es gibt einen Haken. Sie wohnen zwar gemeinsam in einer großen Villa, doch jeder Luxus kostet – und alles, was ausgegeben wird, wird vom Jackpot abgezogen.

Mittlerweile sind nicht mehr viele Promis übrig und das große Finale steht vor der Tür. Wer sich ins Finale gespielt hat, könnt ihr hier nachlesen.

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zu Folge 7, die bereits auf Joyn+ verfügbar ist

Villa der Versuchung: Diese beiden Promis fliegen kurz vorm Finale raus

In Folge 7 von Villa der Versuchung wird noch einmal richtig aussortiert. Im Versuchungszimmer wartet auf die Stars ein Angebot für jeden Einzelnen von ihnen. Sie dürfen einen unter ihnen rauswählen. Dabei wurden sie zuvor heimlich befragt, auf wen in der Villa sie am ehesten verzichten können. Die Namen, die genannt wurden, haben ein Kopfgeld bekommen und sind somit teuer. Raúl Richter wurde oft genannt und würde somit 25.000 Euro kosten. Auch Kevin Schäfer scheint für einige verzichtbar und kostet 15.000 Euro. Die restlichen Promis sind billig und können für 0 Euro rausgeschmissen werden. Am Ende trifft es Jimi Blue Ochsenknecht, mit 5 Stimmen fliegt der Schauspieler aus der Show. Er selbst hatte keine Stimme abgegeben, da er den Sieg jemand anderem mehr gönnt als sich selbst.

Bei der Nominierung geht es einem weiteren Promi an den Kragen. Nach dem Spiel sind besonders Sara Kulka und Kevin Schäfer gefährdet, da beide für 0 Euro rausgeschmissen werden können. Kevin bekommt von der Konkurrenz die meisten Stimmen und muss kurz vorm Finale gehen.

Diese 6 Promis ziehen ins Finale ein

Nach den zwei Rauswürfen ziehen bei Villa der Versuchung insgesamt 6 Stars ins Finale ein:

Raúl Richter

Sara Kulka

Patricia Blanco

Jasmin Herren

Manni Ludolf

Steven "Seven" Graf Bernadotte af Wisborg

Wann und wo läuft das Finale von Villa der Versuchung

Villa der Versuchung läuft immer montags um 20:15 Uhr bei Sat.1. Am 25. August wird das große Finale auf dem Privatsender ausgestrahlt. Eine Woche im Voraus, also am 18. August, gibt es die letzte Folge auf Joyn+ zu sehen.