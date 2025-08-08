Bill Kaulitz' kurioser Weg zum Erfolg: Wie eine verlorene Wette seine Weltkarriere startete

Tokio Hotel ist eine der bekanntesten deutschen Bands aller Zeiten. 20 Jahre nach dem Durchbruch sind die Kaulitz-Zwillinge immer noch mega-erfolgreich. Hättet ihr's gewusst: Bill hatte seinen ersten TV-Auftritt nicht freiwillig.

Wer den Aufstieg von Tokio Hotel mitverfolgt hat, erinnert sich, dass Bill und Tom Kaulitz bei ihrem musikalischen Durchbruch noch blutjung waren. Als 2005 die Single "Durch den Monsun" erschien, waren die Zwillinge gerade einmal 15 Jahre alt. Seinen ersten TV-Auftritt hatte Bill Kaulitz sogar schon vorher – freiwillig war dieser aber nicht.

Bill und Tom Kaulitz: Hollywood-Glamour made in Germany

Bill und Tom Kaulitz haben das geschafft, wovon die meisten Teenie-Idole nur träumen: Sie haben den Sprung ins Hier und Jetzt gemeistert, ohne die Fans von früher zu vergraulen. 20 Jahre nach dem Charterfolg von "Durch den Monsun" sind die einstigen Rockmusiker so erfolgreich wie nie. Überraschenderweise überzeugen Bill und Tom aber kaum mehr als Musiker, sondern vor allem durch ihre einzigartige Persönlichkeit.

Mit Mitte 30 sind die kultigen Zwillinge zu Entertainern geworden, die gerne als Stargäste im TV zu sehen sind. Mit Kaulitz & Kaulitz haben die beiden auf Netflix sogar eine eigene Doku-Soap spendiert bekommen. Auch sonst sind Bill und Tom am Puls der Zeit geblieben: Auf Social Media geben sich die beiden total ungeniert. Diese Offenheit zahlt sich aus: Besonders ihr Hollywood-Podcast kommt extrem gut an. Bill weiß aber auch anders zu überzeugen: Ganz nach Vorbild von Schwägerin Heidi Klum heizt er den Fans mit nackter Haut ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kurios, aber wahr: So kam es zum ersten TV-Auftritt von Bill Kaulitz

Bill und Tom Kaulitz haben ihr musikalisches Talent als Kleinkinder entdeckt; bereits mit 7 Jahren träumten sie davon, eigene Musik zu machen. Die beiden Magdeburger gründeten Anfang der 2000er eine Band und gaben erste kleine Konzerte in ihrer Umgebung. Der kommerzielle Erfolg blieb für die Nachwuchs-Musiker aber noch aus. Das sollte sich aber bald ändern, denn durch einen TV-Auftritt wurde Bill Kaulitz schlagartig berühmt!

Kurios: Nur weil Bill eine Wette gegen seinen Bruder verloren hatte, kam es überhaupt zum Auftritt. Eher unfreiwillig nahm Bill Kaulitz 2003 bei der Kinderversion der Castingshow Star Search teil. Der schmächtige Teenager fiel direkt durch seinen extravaganten Look auf und zeigte schon damals, dass er Starqualitäten besitzt. Hier ist der zuckersüße Auftritt zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass in dem extrovertierten Nachwuchs-Sänger ein waschechter Megastar schlummert, blieb nicht lange unentdeckt: Ein Musikmanager wird nach Bills Auftritt auf ihn aufmerksam und nimmt seine Band direkt unter Vertrag. Der Rest ist Geschichte.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.