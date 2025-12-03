Fortnite entfesselt Tarantinos verlorenes Kill Bill-Kapitel: Das erwartet euch in Kapitel Sieben des Mega-Spiels [Anzeige]

Das extrem beliebte Videospiel Fortnite schlägt sein 7. Kapitel auf: Neben neuen Waffen, neuen Schauplätzen und neuen Skins könnt ihr dort Quentin Tarantinos verlorene Kill Bill-Story erleben.

Fortnite ist nicht nur ein exzellentes und extrem unterhaltsames Videospiel, sondern auch ein Millionenphänomen: Es gehört zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten und aller Plattformen weltweit. Und mit Kapitel Sieben wird es zur Anlaufstelle für alle Fans von Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino veröffentlicht verlorene Kill Bill-Action mit Fortnite Kapitel Sieben

Genau: Quentin Tarantino, der für viele beste Regisseur aller Zeiten, hat einen neuen animierten Kurzfilm in Fortnite veröffentlicht. Dabei handelt es sich um nicht weniger als ein verlorenes Kapitel aus seiner Kill Bill-Saga: Yuki (Stimme: Miyu Ishidate Roberts), die Schwester der in Kill Bill 1 getöteten Gogo (Chiaki Kuriyama), will sich an der Braut (Uma Thurman) rächen und lauert ihr auf – eine fulminante Schlacht entbrennt.

Schaut hier den Trailer zu Tarantinos Fortnite-Film Yukis Rache:

Nach wie vor könnt ihr euch den vollständigen Kurzfilm in Fortnite kostenlos ansehen. Sucht dazu im Entdecken-Bildschirm einfach nach Yuki’s Revenge oder gebt den Inselcode 7676-4811-6767 ein. Dann könnt ihr es euch in einem virtuellen Kino gemütlich machen und das Spektakel genießen.

Tarantinos mit Unreal Engine erstellter Kurzfilm ist aber längst nicht alles, was die Kill Bill-Coop in Fortnite Kapitel Sieben zu bieten hat: So gehört die Braut alias Beatrix Kiddo dank zwei neuer Outfits nun zu den spielbaren Figuren.

Gunplay, Wingsuit und Besiegt den Boss: Die größten Neuerungen in Kapitel 7 Season 1

Die Kill Bill-Coop ist mit Blick auf all die Neuerungen in Kapitel Sieben allerdings nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Insbesondere das Gunplay wurde mit einigen Neuerungen deutlich verändert:

Dank eines mehrschichtigen Rückstoßes sind neue Waffen besser zu handhaben und fühlen sich individueller an

Der Übergang zum Fernrohr ist beim Zielen deutlich geschmeidiger und ihr könnt selbst beim Springen anvisieren

Der Nachladefortschritt bleibt erhalten: Ist euer Magazin leer und werdet ihr beim Nachladen unterbrochen oder wechselt die Waffe, könnt ihr später genau da weitermachen, wo ihr aufgehört habt

Über Kopftreffer werdet ihr mit neuen Hitmarkern und einem knackigen Sound informiert

Im Übrigen gibt es ganze sieben neue Waffen auszuprobieren, wie etwa das Meisterschützen-Sturmgewehr oder die Eisen-Pumpgun, die mit ihrem saftigen Schaden eine Revolution einläutet. Mehr Informationen findet ihr auf dem Fortnite-Blog .

Alle Spielenden können per Wingsuit über die Karte fliegen

Eine der größten Neuerungen in Fortnite Kapitel Sieben ist der Wingsuit: Damit katapultiert ihr euch in die Lüfte und gleitet anschließend so weit ihr könnt über die Karte. Es war noch nie so leicht, zu fliegen.

Getroffene Spielende sind nicht mehr hilflos: die Down but not out-Rolle

Solltet ihr von einem Gegner getroffen werden, müsst ihr künftig nicht mehr am Boden kauern, bis euch ein hilfreiches Teammitglied wiederbelebt. Habt ihr ausreichend Energie, könnt ihr rollen oder schneller krabbeln, um Schüssen auszuweichen. Am Hang rollt ihr automatisch und nehmt Geschwindigkeit auf.

Auch in Bezug auf die Umgebung könnt ihr im Down-but-not-out-Modus viel aktiver vorgehen: So dürft ihr etwa Seilzüge und Hoch-Hinaus-Hilfen verwenden oder auf den Beifahrer- und Rücksitz eines Autos steigen. In die Neustartbusse könnt ihr ebenfalls kriechen, um wiederbelebt zu werden.

Besiegt den Boss und ihr werdet zum Boss

Den aktiveren Down-but-not-out-Modus könnt ihr auch gut gebrauchen, denn auf der Karte warten drei mächtige neue Bosse auf euch: Menschen-Bill, Stillschweigen und Strand-Brutus. Wenn ihr einen der drei Widersacher besiegt, habt ihr jetzt eine neue Option: Ihr könnt euch in sie verwandeln.

Das bedeutet volle Kondition und volle Schilde, die außerdem ihre Maximalkapazität erhöhen, unendlich viel Energie und eine mächtige Fähigkeit. Allerdings wissen jetzt alle kontinuierlich, wo ihr seid: Eure Position ist auf der Karte zu sehen.

Scharmützel in der Traumfabrik: Das ist die neue Karte Goldene Küste

Auf der neuen Karte für Kapitel Sieben Saison 1 gibt es eine Menge zu entdecken. Unter anderem gehören folgende Schauplätze zur neuen Insel:

Battlewood Boulevard

Sandy Strip

Wonkeeland

Humble Hills

Bumpy Bay

Classified Canyon

Wer hat es bemerkt? Genau, die neuen Points of Interest sind sonnenbeschienenen Gegenden von Los Angeles mit Orten wie Hollywood und dem Sunset Boulevard nachempfunden. Dazu passen auch einige der neuen spielbaren Figuren: Neben Beatrix Kiddo aus Kill Bill ist etwa Marty McFly aus der Zurück in die Zukunft-Reihe verfügbar.

Die Neustartbusse sind jetzt fahrbar: Steigt aus, wo ihr wollt

Die sanften Hügel der Goldenen Küste lassen sich außerdem mit einem neuen Gefährt befahren: dem Neustartbus! Ab sofort stehen die Wägen nicht mehr nur statisch herum, sondern können bedient und bewegt werden – damit ihr immer dort neu starten könnt, wo ihr es am nötigsten habt.

Chaos-Stürme und einfaches Bauen: weitere Änderungen in Kapitel 7

Natürlich gibt es neben den oben genannten Neuerungen noch viel mehr Innovationen in Fortnite Kapitel Sieben zu entdecken. So besteht etwa die Chance, dass bei jeder neuen Phase des Sturms eine Anomalie entsteht: Riss-Anomalien können Beute beschwören oder allen im Match mächtige Effekte verleihen.

Darüber hinaus wurde etwa ein vereinfachter Baumodus hinzugefügt. Alle Änderungen findet ihr auf dem Fortnite-Blog.

Seit dem 30. November 2025 könnt ihr Fortnite Kapitel Sieben selbst erleben.