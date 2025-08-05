"Frühe Rolle von einem ganz Großen": The Rookie-Neuzugang in Staffel 7 erobert die Fans im Sturm

Für Schauspieler Patrick Keleher ist sowohl die Welt des Films als auch die Welt von The Rookie relativ neu. Dabei hat er Letztere mit seinem Auftritt sofort erobert.

Auf Reddit überschlagen sich The Rookie-Fans vor Begeisterung für Patrick Keleher. Der Darsteller punktete in der 7. Staffel mit seiner Performance des undurchschaubaren Polizisten Seth Ridley.

Patrick Keleher verkörpert in The Rookie eine zwielichtige Figur – und wird von Fans dafür geliebt

Wer in den The Rookie liebenden Ecken von Reddit unterwegs ist, wird schnell feststellen, dass die dortige Fangemeinschaft einen neuen Darsteller aus Staffel 7 sofort ins Herz geschlossen hat. Vorsicht, ab hier wagen wir uns ins Spoiler-Territorium für alle, die diese Staffel noch nicht kennen.

Es geht um Patrick Keleher in seiner Rolle als Seth Ridley. Seth taucht in Staffel 7, Episode 1 namens Der Schuss auf der Polizeistation von Nolan (Nathan Fillion) auf und wird als pathologischer Lügner entlarvt. Doch es gibt ein Wiedersehen: In Folge 16 mit dem Titel Die Rückkehr hat Seth einen weiteren Auftritt. Seth versucht, sich zu beweisen und bezahlt einen hohen Preis.

Auf Reddit entbrannte die Begeisterung:

Oh Seth, du hättest so ein guter Polizist sein können, warum musstest du ein lügender Lügner sein, der lügt? Patrick verdient alle Anerkennung für seine heutige schauspielerische Leistung.

Gelobt wurde seine Vielseitigkeit:

Patrick Keleher ist ein Schauspieler, der eine solche Ratte spielt, während er überall sonst als cooler Typ rüberkommt.

Und das gleich mehrfach:

Ehrlich gesagt war seine schauspielerische Leistung hier so gut, dass ich das Gefühl hatte, wir würden eine 'frühe Rolle' eines zukünftig ganz Großen sehen.



Auch interessant:

Dass Patrick Keleher die Serie bereits wieder verlassen hat, stieß auf Wehmut:

Kann Seth nicht einfach einen guten Zwilling haben? Ich möchte Patrick Keleher nicht so schnell verlieren.

Ob dies wirklich sein letzter Auftritt war, wird sich zeigen. Immerhin sind die The Rookie-Macher:innen geradezu berüchtigt für ihre unberechenbaren Entscheidungen, was beliebte Figuren betrifft. Fans sollten die Hoffnung (noch) nicht aufgeben.